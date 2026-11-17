La literatura, las grandes historias y las conversaciones sobre los temas que están transformando el mundo volverán a tomarse Colombia con el Hay Festival 2027, que se realizará entre el 22 de enero y el 1 de febrero. Durante once días, más de 180 invitados de 26 países participarán en 205 actividades que reunirán a escritores, periodistas, economistas, artistas, músicos y pensadores en cuatro ciudades del país. Jericó, Medellín, Cartagena y Barranquilla serán los escenarios de esta edición, que busca abrir espacios para escuchar diferentes puntos de vista, intercambiar ideas y acercar la cultura a públicos de todas las edades.

La programación comenzará en Jericó, entre el 22 y el 24 de enero, continuará en Medellín, del 26 al 27, llegará a Cartagena de Indias, del 28 al 31 de enero, y finalizará el 1 de febrero en Barranquilla. En total, serán 205 actividades, distribuidas en 135 encuentros en Cartagena, 53 en Jericó, 13 en Medellín y cuatro en Barranquilla.

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La directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, destacó la importancia de mantener estos espacios de encuentro, especialmente en un momento en el que las diferencias y la polarización parecen dificultar las conversaciones. Según explicó, la intención es que las personas puedan escuchar otras opiniones, contrastar ideas y encontrar en el diálogo una manera de comprender mejor lo que sucede a su alrededor.

Entre los invitados internacionales se encuentran grandes nombres de la literatura, como la escritora polaca Olga Tokarczuk, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2018; Valeria Luiselli, Kiran Desai, Alain Mabanckou, Jung Chang, Patricio Pron, Leonardo Padura, Jorge Volpi y David Uclés. También participarán nuevas voces de la literatura en español, entre ellas Lucía Solla Sobral, Lana Corujo y Juan Gómez Bárcena, quienes compartirán sus historias y hablarán de sus más recientes publicaciones.



Uno de los encuentros que promete llamar la atención será la participación de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien llegará con su proyecto Norteña, un trabajo en el que reúne música, recuerdos y reflexiones sobre su relación con Tijuana, la frontera y los desplazamientos. También conversará sobre su libro de memorias junto a Vanessa Londoño.

Otra de las invitadas que tendrá un espacio especial será Giséle Pelicot, cuya historia generó conmoción internacional después de denunciar la violencia sexual que sufrió durante casi una década a manos de decenas de hombres. Su decisión de renunciar al anonimato convirtió una experiencia profundamente personal en un llamado a la justicia y en una voz de apoyo para miles de mujeres. Durante el festival compartirá su testimonio en una conversación con la periodista Vanessa de la Torre, titulada La vergüenza va a cambiar de bando, que contará además con lecturas de la actriz Margarita Rosa de Francisco.

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La programación también tendrá un espacio importante para recordar a Gabriel García Márquez, en el marco del centenario de su nacimiento. Uno de los homenajes será ‘Gabo tiene quien lo narre’, una puesta en escena que combinará textos seleccionados por Piedad Bonnett, música en vivo y la participación de diferentes autores. A esto se sumará la conversación de Juan Villoro sobre Comerás papel, Gabriel García Márquez: del periodismo a la ficción, la proyección del documental La casa, en el que Gonzalo y Rodrigo García Barcha regresan al hogar de Ciudad de México donde el escritor creó Cien años de soledad, y un encuentro con Gerald Martin, autor de una de las biografías más reconocidas del Nobel colombiano.

En Cartagena, la música y las artes también tendrán un papel protagónico. El público podrá disfrutar de 105 Ciudad Heroica, una creación escénica inmersiva en la que participarán más de 25 artistas para recordar los 105 días de asedio que vivió la ciudad en 1815. Además, se realizará un homenaje al compositor Rafael Escalona, en el centenario de su nacimiento, con la participación de Ivo Díaz y Stella Durán Escalona, quienes interpretarán algunas de sus obras y conversarán con Daniel Samper Pizano. La programación artística incluirá también un encuentro sobre cine con la directora Laura Mora y la actriz Margarita Rosa de Francisco, así como una presentación en vivo del pódcast Relatos Ñeros.

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Pero el Hay Festival no estará dedicado únicamente a los libros y las expresiones artísticas. La economía, la política y los cambios sociales también tendrán un lugar importante. Entre los invitados estarán Mariana Mazzucato, quien plantea la necesidad de poner a las personas en el centro de la economía; Clara E. Mattei, que cuestiona algunos de los principios del sistema capitalista; Emma Holten, quien hablará sobre la economía de los cuidados, y Branko Milanovic, que analizará los cambios del modelo económico de las últimas décadas. Varios de ellos conversarán sobre el futuro del capitalismo y los retos para construir sistemas más justos.

El periodismo será otro de los grandes protagonistas. Alma Guillermoprieto, Jacobo García, Jan Martínez Ahrens y Patrick Radden Keefe compartirán sus experiencias y hablarán sobre las historias que han marcado sus trabajos. También habrá un encuentro entre las periodistas María Elvira Samper y Yolanda Ruiz alrededor de su pódcast Las menopáusicas, mientras que Claudia Palacios y el economista Mauricio Reina reflexionarán sobre el paso del tiempo, la memoria y los desafíos de vivir más años.

Esta edición contará además con dos nuevos ejes de conversación. El primero, ‘Mapas para entendernos’ el cual propone explorar las diferentes maneras en que las personas comprenden y representan sus territorios, sus realidades y sus emociones. El segundo, ¿Quiénes cuentan el mundo?, busca abrir una discusión sobre quién tiene derecho a contar las historias de la sociedad y por qué es importante escuchar también las voces que tradicionalmente han quedado al margen.

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A estas conversaciones se sumarán temas como la fragilidad de las instituciones democráticas en un mundo digital, el descontento social, el exilio, la post verdad, la conciencia y el papel de la cultura en las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. También se hablará sobre el impacto de los mercados de drogas ilegales en la economía y la vida cotidiana, así como sobre diferentes episodios de la historia de Colombia y Cartagena.

Uno de los propósitos del festival será llevar estas conversaciones más allá de los escenarios principales. Por eso, el Hay Festival Comunitario tendrá 28 actividades gratuitas en barrios y corregimientos de Cartagena y Bolívar, entre ellos El Pozón, Nelson Mandela, Membrillal, La Boquilla, Tierra Baja, Bayunca, Turbana, Turbaco, Olaya Herrera, Playa Blanca, Santa Rosa de Lima y el Centro Histórico. Habrá talleres, espectáculos, encuentros y espacios de aprendizaje dirigidos tanto a niños como a adultos.

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También se desarrollará el Hay Festival Joven, con 19 actividades en la Universidad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Allí se abordarán asuntos como el antirracismo, el deterioro ambiental, el género, la memoria, la educación, el periodismo y los retos de las nuevas formas de comunicación. La programación incluirá encuentros con escritores, mesas de conversación, presentaciones de libros y una gala de poesía. Tanto el programa comunitario como el juvenil serán de entrada libre hasta completar aforo.

El cierre de esta edición será en Barranquilla, el 1 de febrero, en la Universidad del Norte, donde se realizarán cuatro conversatorios gratuitos con Jacobo García, Gerald Martin, Cristina Monge y Silvana Paternostro.

En cuanto a la boletería, la venta virtual para las actividades de Cartagena se abrirá el 18 de noviembre a través de la página www.hayfestival.org/cartagena, mientras que la venta presencial comenzará el 25 de enero en el Centro de Convenciones y el Teatro Adolfo Mejía. A partir de esa fecha, los estudiantes universitarios podrán solicitar hasta diez cortesías para el programa general presentando su acreditación estudiantil. Asimismo, las personas que tengan cédula expedida en cualquier municipio de Bolívar podrán acceder a boletas gratuitas para las actividades del 30 y 31 de enero, presentando su documento en la taquilla el mismo día.

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El festival también tendrá en cuenta a las personas con discapacidad auditiva. Ocho conversaciones contarán con interpretación en Lengua de Señas Colombiana en el Auditorio Getsemaní y el Teatro Adolfo Mejía. Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir en vivo la mayoría de las actividades que se realicen en el Teatro Santamaría de Jericó, el Teatro Adolfo Mejía y el Auditorio Getsemaní. Además, las grabaciones en audio de los demás conversatorios estarán disponibles gratuitamente hasta el 14 de febrero en Hay Festival Anytime, la plataforma del evento por suscripción.

Finalmente, continuará el programa de Becas de Excelencia, que beneficiará a ocho cartageneros afrodescendientes que trabajan en las industrias creativas. Los seleccionados recibirán formación y tendrán la oportunidad de trabajar durante el festival, mientras que antiguos becarios también participarán en las actividades comunitarias y juveniles.

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De esta manera, el Hay Festival Colombia 2027 prepara una programación que va más allá de los encuentros con escritores y artistas. Durante once días, el país tendrá la oportunidad de acercarse a diferentes culturas, conocer nuevas historias y conversar sobre asuntos que atraviesan la vida cotidiana, con una apuesta por llevar la literatura, el pensamiento y las expresiones artísticas tanto a los grandes escenarios como a las comunidades.