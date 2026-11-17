Colombia ya tiene representante en Miss International. La paisa Verónica Hernández Gómez, Señorita Antioquia, fue elegida como la nueva Señorita Colombia 2026-2027 y tendrá la responsabilidad de llevar la representación nacional al certamen internacional que se realiza en Japón. La candidata se quedó con la corona después de competir con otras 25 participantes de diferentes regiones del país.

La elección y coronación de la edición 72 del Concurso Nacional de Belleza se realizó este lunes 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, en Cartagena. Durante la velada, las candidatas desfilaron en traje de baño y traje de gala, y cinco de ellas llegaron a la ronda final de preguntas, en la que abordaron temas como la diversidad, el respeto, la identidad nacional y la unión de los colombianos.

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La coronación estuvo a cargo de Daniella Álvarez, Señorita Colombia 2011, quien entregó la corona a la representante de Antioquia al cierre de la ceremonia.

¿Quién es Verónica Hernández Gómez, la nueva Señorita Colombia?

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Verónica Hernández nació en Medellín el 8 de junio de 2001. Tiene 25 años, es modelo profesional y estudia Mercadeo y Publicidad. Durante su participación en el certamen manifestó su interés en trabajar por las mujeres en condición de vulnerabilidad y apoyar iniciativas que contribuyan a generar oportunidades de desarrollo.

Uno de los momentos determinantes de la elección fue la ronda de preguntas. El jurado le pidió enviar un mensaje a los colombianos para invitarlos a sentirse orgullosos del país. En su respuesta, la representante de Antioquia destacó que la identidad nacional se construye desde las diferencias y el reconocimiento de distintas voces.

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“Los quiero invitar a que reconozcamos que nuestra identidad no se construye a través de una sola voz, sino desde la riqueza de varias. Por eso, debemos amar nuestras diferencias, debemos apoyarnos, escucharnos y amarnos todos”, respondió.

Con el título, Hernández asumirá la representación nacional en Miss International, uno de los compromisos de su año de reinado.

¿Cómo quedó el cuadro de honor de Señorita Colombia 2026?

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La elección final dejó a cinco candidatas en el cuadro de honor. Sara Liseth Obregón Cortés, representante de Buenaventura, fue elegida virreina; mientras que Valentina Duque Estrada, del Valle del Cauca, obtuvo el título de primera princesa.

El reconocimiento de segunda princesa fue para Lucero Zuluaga Rubiano, representante del Huila, y el de tercera princesa para Etty Adriana Urresti Rivas, del Cauca.

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La ceremonia también incluyó un homenaje a la cantante Toto La Momposina, con presentaciones de Adriana Lucía y Martina La Peligrosa. Por su parte, María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, se despidió de su año como reina mediante un discurso en el que recordó las visitas que realizó a 15 ciudades del país. No estuvo presente en Cartagena porque se encuentra en Japón participando en Miss International.