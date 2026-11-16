Una nueva investigación de la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que evidenciarían cómo su entonces director encargado, René Guarín, solicitó a la Registraduría Nacional una copia del censo electoral colombiano, dos meses antes de la primera vuelta presidencial de 2026.

El requerimiento, enviado el 9 de abril, despertó cuestionamientos por una posible extralimitación de las funciones del organismo de inteligencia y por los riesgos que habría implicado entregar información detallada de millones de votantes.

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Según los documentos conocidos por Noticias Caracol, la comunicación tenía como asunto el envío de información de contrainteligencia y solicitaba el censo electoral nacional vigente en un archivo que permitiera su procesamiento en los sistemas de análisis de la DNI. Entre los datos requeridos estaban los números de identificación, género, edad, grupo poblacional, puesto de votación y estado de vigencia de los ciudadanos habilitados para sufragar.

La entidad habría justificado la petición bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, aunque, de acuerdo con la investigación del noticiero, no presentó un soporte legal válido para obtener esa información.



El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo cuestionó la solicitud y aseguró que nunca había conocido un requerimiento de esas características por parte de una agencia de inteligencia. Además, advirtió sobre los riesgos que habría representado la entrega de esos datos, especialmente por la posibilidad de que se filtrara información personal de los electores, como su identificación y lugar de votación, que eventualmente podría utilizarse para manipular o presionar a los ciudadanos durante el proceso electoral.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que entregar el censo electoral a un tercero con información detallada podría facilitar prácticas como el constreñimiento electoral, la compra de votos y otras irregularidades.



La alerta del ciberataque

La investigación periodística señala que la solicitud no habría sido un hecho aislado. Antes del requerimiento, el 18 de marzo, la DNI había emitido un comunicado en el que alertaba sobre posibles ciberataques contra entidades estatales, entre ellas la Registraduría, y advertía de eventuales alteraciones de datos y reportes de información electoral. Después de que la autoridad electoral negara la entrega del censo por diferentes argumentos legales, documentos internos de la agencia, revelados por Noticias Caracol, señalarían la activación de un supuesto plan alternativo para atacar los sistemas de la entidad encargada de las elecciones.

Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Registraduría

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En esos informes aparece el nombre del hacker Carlos Oyola, señalado como presunto líder de una red que tendría como objetivo ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría y modificar resultados de votación. De acuerdo con el reportaje, Oyola tenía una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026 y fue capturado posteriormente. El viernes 13 de noviembre fue enviado a prisión por decisión de un juez de Bogotá.

Detenido funcionario activo de la DNI. Suministrada.

Por su parte, la Registraduría confirmó que desde marzo había presentado 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos y que, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, reportó ante la Fiscalía 109 millones de ataques a su página web. Sin embargo, aseguró que ninguno logró afectar el sistema electoral.

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Finalmente, la investigación de Noticias Caracol abrió nuevos interrogantes sobre el funcionamiento y los controles de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. René Guarín no atendió el llamado del noticiero para dar su versión sobre la solicitud del censo electoral.