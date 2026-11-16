Las acusaciones desde Ecuador contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelven a generar disputas verbales del exmandatario con el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que Petro se reunió con “los Estrada”, en alusión a Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, durante su visita a Manta, en 2025, después de la posesión presidencial.

El origen de la polémica es una entrevista de Noboa con la periodista Ruth Del Salto, en la que aseguró que existen indicios de que el exmandatario colombiano tuvo contacto con líderes del crimen organizado.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: AFP

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“En la posesión mía como presidente, en el año 2025, él se fue a Manta y tuvo una reunión también con los de Estrada ahí. Hay indicios de que tuvo contacto con líderes del crimen organizado. Y la casa, la cual fue alquilada, donde se quedó Petro, semanas después, el dueño de esa casa fue asesinado”, afirmó Noboa en el podcast Altavoz.

El mandatario ecuatoriano hizo referencia a Jaime Estrada Bonilla y a su hijo, Jaime Estrada Medranda, integrantes de una familia de la provincia de Manabí que actualmente enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.



Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es un empresario ecuatoriano que fue alcalde de Manta entre 2009 y 2014. A lo largo de su trayectoria ha estado vinculado a compañías de los sectores pesquero, agrícola, inmobiliario y turístico. Además, figuraba como candidato a la Alcaldía de Manta para las elecciones de noviembre de 2026 por el movimiento Sí Podemos.

Su hijo, Jaime Estrada Medranda, de 41 años, fue asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, organización política del prófugo expresidente ecuatoriano Rafael Correa, durante el período 2025-2026.

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Ambos fueron capturados en Panamá el 4 de noviembre de 2026, en un operativo coordinado entre las autoridades policiales de Ecuador y Panamá, con participación de organismos internacionales. Actualmente enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la información sobre el caso, los dos son investigados por la DEA y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que los señalan de presunta conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas de fuego.

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Noboa también habló de pasaportes colombianos entregados a criminales ecuatorianos

Durante la entrevista, Daniel Noboa también formuló señalamientos sobre la presunta entrega de documentos colombianos originales a integrantes de organizaciones criminales ecuatorianas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“En la época de Petro fueron entregados pasaportes originales colombianos a criminales ecuatorianos para cambiarles la identidad. Nosotros estamos ahora trabajando muy de cerca para que eso no pase, para que no puedan tener doble vida y para que no puedan ir, pasarla bonita en Colombia mientras dan órdenes y que haya crímenes aquí”, manifestó el presidente ecuatoriano.

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Estas declaraciones se suman a los cuestionamientos que Noboa ha planteado sobre el viaje de Petro a Manta y los posibles contactos que habría sostenido durante su permanencia en esa ciudad.

Otro de los asuntos abordados por el mandatario ecuatoriano fue la información relacionada con los presuntos nexos de Gustavo Petro con posibles operaciones de lavado de activos y financiación ilícita de campañas políticas.

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Al respecto, Noboa aseguró que su Gobierno ya entregó a la Fiscalía de Ecuador toda la información disponible para que sea esa institución la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

“Todo eso se lo estamos dejando a la Fiscalía. Ya poco a poco... Hemos presentado toda la información que nosotros tenemos”, sostuvo.

La respuesta de Petro

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Ante las declaraciones, el expresidente colombiano se defendió a través de sus redes sociales. Las respuestas llegaron con acusaciones.

“No da una Noboa, el presidente, al parecer por fraude, del Ecuador. Cuando fui invitado por él mismo a su posesión presidencial, afirmó que había ido a Manta a hablar con un narco llamado Fito. No conozco a ningún Fito, pero sí resultó que el mismo Fito ante la justicia de los EE. UU. dijo que no me conocía y que es el propio Noboa el que era socio de Fito”, escribió Petro, ciñéndose a los primeros cuestionamientos por el viaje que hizo a Manta.

Expresidente Gustavo Petro. Foto presidencia de Colombia.

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En la siguiente parte de la respuesta, Petro le baja el peso a la acusación, al cambiar el cargo de la persona con quien se habría reunido, según Noboa. “Ahora dice que fui a Manta, me reuní con su alcalde que resultó ser narcotraficante. Otra enorme calumnia. Por protocolo los presidentes no se relacionan con autoridades diferentes a otro presidente”, escribió Petro. Sin embargo, el señalamiento no es que se había reunido con un alcalde, sino con ‘los Estrada’, padre e hijo: uno fue alcalde hace 12 años y el otro fue asambleísta en el período 2025-2026. Es decir, la acusación es que habría sostenido ese encuentro con personajes ligados al narcotráfico, según Estados Unidos, no precisamente con funcionarios locales.

El mensaje de Petro concluye con una respuesta ya conocida, pero le agrega el contacto de su equipo con el alcalde de Manta. “Fui a descansar dos días y terminar mi libro y no hablé con el alcalde de Manta, pero por protocolo mi jefe de seguridad lo hizo. Siempre el ejército de Noboa me estuvo cuidando durante las horas que pasé allí”. En mayo de 2025, la alcaldesa de Manta era Marciana Valdiviezo Zamora.