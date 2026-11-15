Presidente Daniel Noboa afirma que expresidente Petro se reunió con los Estrada en Manta en 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que Gustavo Petro se reunió con “los Estrada”, en alusión a Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, durante su visita a Manta en 2025, con motivo de la posesión presidencial.

Noboa, en una entrevista con la periodista Ruth Del Salto, informó que existen indicios de que el exmandatario colombiano tuvo contacto con líderes del crimen organizado. Como parte de sus declaraciones, mencionó que el propietario de la vivienda que Petro alquiló durante su estadía en esa ciudad fue asesinado semanas después.

Expresidente Gustavo Petro. Foto Presidencia de Colombia.

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“En la posesión mía como presidente, en el año 2025, él se fue a Manta y tuvo una reunión también con los de Estrada ahí. Hay indicios de que tuvo contacto con líderes de crimen organizado. Y la casa, la cual fue alquilada, donde se quedó Petro, semanas después, el dueño de esa casa fue asesinado”, afirmó Noboa en el podcast Altavoz.

El jefe de Estado ecuatoriano también se refirió a la presunta entrega de documentos colombianos a integrantes de organizaciones criminales de Ecuador para cambiar su identidad.



“En la época de Petro fueron entregados pasaportes originales colombianos a criminales ecuatorianos para cambiarles la identidad. Nosotros estamos ahora trabajando muy de cerca para que eso no pase, para que no puedan tener doble vida y para que no puedan ir, pasarla bonita en Colombia mientras dan órdenes y que haya crímenes aquí”, declaró.

Sobre los Estrada, se trata de una familia actualmente en la mira de Estados Unidos por presunto narcotráfico. Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, es un empresario de la provincia de Manabí que fue alcalde de Manta entre 2009 y 2014. Ha estado vinculado a compañías de los sectores pesquero, agrícola, inmobiliario y turístico. Además, era candidato a la Alcaldía de Manta para las elecciones de noviembre de 2026 por el movimiento Sí Podemos.

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Su hijo, Jaime Estrada Medranda, de 41 años, fue asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, del prófugo expresidente Rafael Correa, durante el período 2025-2026.

Ambos fueron capturados en Panamá el 4 de noviembre de 2026, durante un operativo coordinado entre las policías de Ecuador y Panamá y organismos internacionales. Actualmente enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos.

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Los Estrada son investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que los acusan de conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

Sobre los presuntos nexos de Gustavo Petro con lavado de activos y financiación ilícita de campañas políticas, Noboa aseguró que su Gobierno ya entregó a la Fiscalía ecuatoriana toda la información disponible.

“Todo eso se lo estamos dejando a la Fiscalía. Ya poco a poco... Hemos presentado toda la información que nosotros tenemos”, manifestó el presidente ecuatoriano.

Las declaraciones de Noboa han sido reiterativas al poner en tela de juicio el viaje de Petro a Manta, lo que deja otra vez en el ambiente los contactos con estructuras criminales.