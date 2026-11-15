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Blu Radio  / Nación  / Ejército desmanteló siete campamentos de minería ilegal del Clan del Golfo en Cubarral, Meta

Ejército desmanteló siete campamentos de minería ilegal del Clan del Golfo en Cubarral, Meta

La operación se realizó en la vereda Parque Sumapaz, donde las autoridades encontraron dragas y maquinaria.

Maquinaria, cables y equipos utilizados en actividades de minería ilegal, encontrados en una zona rocosa.
El Ejército encontró maquinaria, equipos y elementos utilizados para la extracción minera durante el desmantelamiento de siete campamentos de minería ilegal atribuidos al Clan del Golfo, en la vereda Parque Sumapaz, en Cubarral, Meta.
Captura de pantalla mejorada con IA.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El Ejército Nacional desmanteló siete campamentos utilizados para la explotación ilícita de oro en zona rural del municipio de Cubarral, Meta, que presuntamente estarían al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo.

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La operación se desarrolló en la vereda Parque Sumapaz, mediante labores de inteligencia militar adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 20, adscrito a la Séptima Brigada de la Cuarta División, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército, durante la intervención fueron ubicados siete campamentos improvisados, construidos con plástico y madera, que tendrían capacidad para albergar aproximadamente a 84 personas.

En estos lugares también fueron encontradas dos dragas artesanales, tres generadores eléctricos, seis paneles solares, compresores, motosierras, equipos de extracción y cerca de 7.000 metros de manguera utilizada para las actividades de minería ilegal.

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es el hallazgo de 194,10 gramos de una sustancia líquida que, por sus características, sería mercurio, un componente altamente tóxico utilizado en algunos procesos de extracción de oro.

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Durante el procedimiento también fueron encontrados fragmentos de piedra que, por sus características, se asemejarían al oro. Este material tenía un peso aproximado de 188,94 gramos y fue avaluado en cerca de 80 millones de pesos. En el lugar también había una gramera y equipos tecnológicos, entre ellos un dron.

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Según el Ejército Nacional, la infraestructura, la maquinaria y los demás elementos utilizados para desarrollar estas actividades ilícitas fueron destruidos de manera controlada. Los materiales susceptibles de incautación serán puestos a disposición de la Fiscalía, a través del CTI, para los procedimientos judiciales correspondientes.

La institución señaló que la intervención representa una afectación económica superior a los 600 millones de pesos para la estructura del Clan del Golfo que presuntamente utilizaba estos campamentos.

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