MinVivienda proyecta inversión de $1,8 billones para reconstruir viviendas afectados por terremoto

Este 15 de noviembre se cumplen 100 días del Gobierno de la Patria Milagro, en los que una de las prioridades ha sido la reconstrucción de las zonas afectadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con cifras oficiales, son 25.873 familias damnificadas y a la espera de seguir siendo atendidas.

Por parte del Ministerio de Vivienda, Fonvivienda y el Fondo Milagro, se tiene prevista una inversión de 1,8 billones, en la que se contempla la construcción de vivienda rural, reparaciones y la gestión de vivienda mediante donaciones. En este proceso, el sector privado ha sumado 1.245 de materiales de construcción.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

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En paralelo, el Ministerio de Vivienda afirmó que: “En estos primeros 100 días se terminaron 5.663 mejoramientos de vivienda, con una inversión de $109.387 millones; se asignaron 1.654 subsidios por $40.144 millones y se destrabaron 1.319 viviendas rurales nuevas”.

Además, informó que en el Catatumbo se asignaron 112 subsidios y que también se avanzó en el saneamiento de 70 convenios de Mi Casa Rural.



Uno de los puntos focales del ministerio es el destrabe de las obras que buscan que el agua llegue a las familias. En ese sentido, se presentó la entrega de 16 proyectos, con una inversión de $105.679 millones, que benefician a alrededor de 866.985 personas, y de 12 proyectos de acueducto y alcantarillado que benefician a las poblaciones de Tumaco, Popayán, Pasto, Ibagué, Villavicencio, Lebrija, Riohacha, Taminango y Puerto López.

Por último, el ministerio destacó la búsqueda y ejecución de soluciones para el Caribe, así como la protección de los recursos públicos durante este arranque de gestión, con el compromiso de seguir llegando a más territorios y beneficiar a las familias colombianas.