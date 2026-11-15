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Vehículo abandonado en el peaje Los Cauchos, en Neiva, contenía 180 kilos de explosivos

Dos cilindros con aproximadamente 180 kilos de explosivos fueron encontrados en el vehículo abandonado durante la madrugada de este domingo en el peaje Los Cauchos, en la vía Neiva-Rivera.

Vehículo abandonado en el peaje Los Cauchos contenía 180 kilos de explosivos.jpg
Cilindros bomba abandonados en peaje.
Foto: archivo, Blu Radio.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Dos cilindros con aproximadamente 180 kilos de explosivos fueron encontrados en el vehículo abandonado durante la madrugada de este domingo en el peaje Los Cauchos, ubicado en la vía que comunica a Neiva con el centro y sur del Huila y los departamentos de Caquetá y Putumayo.

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De acuerdo con información conocida por Blu Radio, los artefactos contaban con un cordón detonante como sistema de activación, que habría fallado e impedido la detonación de la carga explosiva.

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El hecho obligó al cierre de la vía durante casi 15 horas, mientras técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional adelantaba los procedimientos para retirar los cilindros que fueron trasladados a un lugar seguro, donde serán detonados de manera controlada

Una vez finalizados los procedimientos de retiro de la carga explosiva y del vehículo, las autoridades habilitaron nuevamente este importante corredor vial para el tránsito vehicular.

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