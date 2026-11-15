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Presidente De La Espriella ordena la salida del director de Coljuegos tras polémica por su posgrado

A través de una publicación en X, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó la salida del director de Coljuegos por inconsistencias en el título de su posgrado.

Jaime Vives, en una fotografía de referencia, en el contexto de su salida de la dirección de Coljuegos.
Jaime Vives, en una fotografía de referencia, en el contexto de su salida de la dirección de Coljuegos.
Foto X: @ColjuegosCo
Por: María Palomo
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la salida de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos, luego de que se conocieran cuestionamientos sobre el título de posgrado que obtuvo en la Universidad del Magdalena. El caso fue denunciado por la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, y expuesto en una investigación del medio digital La Silla Vacía.

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La congresista cuestionó el tiempo en el que Vives habría obtenido su título de posgrado y el costo del programa. A través de X, aseguró: “Pagó casi 15 millones de pesos por un posgrado exprés para que Abelardo De La Espriella lo pudiera nombrar en su cargo”.

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En ese sentido, el mandatario hizo pública la salida de Vives mediante una publicación en su cuenta de X, en la que expresó: “Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos”.

De La Espriella también se refirió a los criterios que deben cumplir los funcionarios de su administración y señaló que la legalidad no es el único aspecto que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar sus actuaciones. “No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético”, afirmó.

¿Qué dijo la Universidad del Magdalena sobre el posgrado de Jaime Vives?

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Jaime Vives habría iniciado su programa en julio de 2026 y recibido su diploma el 8 de septiembre, antes de asumir la dirección de Coljuegos el 20 de octubre de 2026. Ante la controversia, la Universidad del Magdalena se pronunció sobre el proceso académico del funcionario y explicó que le reconoció 23 de los 26 créditos correspondientes al programa.

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La institución también indicó que los grados extemporáneos están contemplados en el artículo 91 del Acuerdo Superior 19 de 2018, disposición que establece las condiciones para este tipo de procedimientos. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes y entregar la documentación y los soportes relacionados con el caso de Jaime Vives.

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