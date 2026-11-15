“Ella no es un objeto para negociar”: padres de María Camila Pantoja piden al ELN su liberación

Los padres de la subteniente María Camila Pantoja le hicieron un llamado directo al ELN para que libere a su hija, secuestrada en Arauca desde el pasado 4 de noviembre. Durante una eucaristía en el Cantón Norte de Bogotá, a la que asistieron familiares, amigos y compañeros de la oficial, pidieron por su regreso y le enviaron un mensaje al grupo armado.

La mamá de la oficial se dirigió directamente a uno de los señalados cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN. “A William Ernesto Cruz Liscano, alias ‘Cendales’ o ‘el profe’, que no solamente piense como grupo subversivo, sino que también piense el sentimiento que tenemos, y yo como mamá, lo que puedo sentir es que Camila esté privada de su libertad”, aseguró.

Ceremonia religiosa en homenaje a María Camila Pantoja, con mensajes de solidaridad y exigencias para su liberación. Suministrada.

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Por su parte, Bernardo Pantoja agradeció las muestras de solidaridad y habló del difícil momento que atraviesa la familia desde el secuestro. Incluso, pidió “un despertar para Colombia” y que el país no se acostumbre al horror del secuestro. “Si es necesario, yo la reemplazo para que ella siga con sus sueños. Estoy expuesto a todo como padre. Si me toca ir a donde sea, lo haré, porque siempre mis hijas tendrán mi protección (…) Hija mía, te espero con el alma y siempre estaré contigo, jamás te soltaré”.

Durante su intervención, también cuestionó que el video de supervivencia de María Camila circulara primero en redes sociales y no fuera entregado directamente a sus familiares. Dijo que las imágenes le causaron un profundo dolor, especialmente por las condiciones en las que aparece la subteniente. "Veo en el video la fragilidad de mi hija, el dolor que debe sentir, la impotencia. Y, ante todo, a nosotros, los papás, nos parte el alma, nos parte el alma como familia. Nos parte el alma en el sentido en que puede observarse que se encuentre presionada para que diga ciertas palabras".



En ese sentido, pidió prudencia a los medios de comunicación y a los ciudadanos frente a la difusión de información, y reclamó respeto por el dolor y la integridad de su familia. Pantoja le reiteró al ELN que su hija no puede ser utilizada como una ficha de negociación y exigió su liberación. “Ella no está para negociar, ella no es un objeto ni tampoco un instrumento para que ellos busquen algún beneficio. Liberen a mi hija, porque me la secuestraron. Secuestraron a la familia”, dijo. “Hija mía, te espero con el alma y siempre estaré contigo. Jamás te soltaré”, concluyó.

La carta al papa León XIV

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En la misma ceremonia, compañeros de María Camila del curso militar Batalla de Pichincha leyeron una carta dirigida al papa León XIV, que esperan hacer llegar al Vaticano. En ella le solicitaron una oración especial por la integridad física y emocional de la subteniente y por su pronta liberación.

La imagen muestra el altar principal de un templo católico acondicionado para una ceremonia religiosa en solidaridad con María Camila Pantoja, subteniente del Ejército colombiano. Suministrada.

"María Camila no es solamente una oficial de nuestro Ejército, es una compañera, una hermana de armas, una mujer que comparte con nosotros una historia de servicio, sacrificio, sueños y compromiso con Colombia. Su ausencia nos duele profundamente y nos mantiene unidos en oración, aferrados a la esperanza de que pronto pueda regresar sana y salva a los brazos de sus seres queridos", se lee en el texto.

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La carta también pide a Dios que ilumine “los corazones de quienes tienen su libertad en sus manos” y que prevalezcan “la humildad, la compasión y el respeto por la vida”. El mensaje de sus compañeros termina con una petición concreta: “Libertad para María Camila, amén”.