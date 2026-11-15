Video capta el momento en que abandonaron el carro que explotó en el peaje de Pipiral

Un registro de las cámaras de seguridad del peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, muestra la secuencia previa a la explosión de un vehículo cargado con explosivos. Las imágenes dejan ver a dos personas que habrían participado en el ataque y la manera en que abandonaron el lugar antes de la detonación.

En el video se observa cómo un automóvil llega hasta las instalaciones del peaje, en jurisdicción del Meta, en el sentido Villavicencio-Bogotá. El conductor desciende del vehículo mientras otro hombre, que se moviliza en una motocicleta, permanece cerca y lo acompaña durante la maniobra.

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La grabación permite observar que el sujeto que abandona el carro lleva puesto un casco de motociclista. Después de dejar el automotor, se dirige hacia la motocicleta y se retira rápidamente del sector junto con quien sería su cómplice.

Minutos después, el vehículo explota. Uno de los momentos que llama la atención en las imágenes es que, cuando el automóvil es abandonado, pasa cerca de una tractomula. Segundos después también circulan otros vehículos que, por poco, no resultaron afectados por la detonación.



¿Qué daños dejó la explosión en el peaje de Pipiral?

La explosión ocasionó daños en las taquillas de recaudo del peaje y afectaciones en los vidrios de algunas viviendas cercanas. De acuerdo con los reportes entregados sobre el hecho, no se registraron víctimas mortales.

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Tras lo ocurrido, las autoridades anunciaron el inicio de las investigaciones para establecer quiénes participaron en el atentado y determinar la identidad de los responsables intelectuales del ataque.

¿Qué otros peajes han sido blanco de ataques con explosivos?

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El atentado contra Pipiral se suma a otros hechos registrados durante noviembre en diferentes corredores viales del país. El miércoles 4 de noviembre fue atacado el peaje de Mediacanoa, en Yotoco, Valle del Cauca. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo. La detonación afectó las barandas de dos carriles y el techo, sin dejar personas heridas.

El 7 de noviembre se reportaron ataques en los sectores de La Agustina, en Cajibío, y Mondomo, en Cauca. Ambos hechos habrían involucrado drones con explosivos y ocasionaron daños materiales.

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Un día después, el peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca, también fue blanco de explosivos lanzados desde drones. Posteriormente, el 11 de noviembre, se registró otro ataque contra Mondomo, aunque no hubo daños en su estructura física.

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Finalmente, durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, se reportó otro atentado en el peaje de Neiva, ubicado en la salida hacia el municipio de Aipe, cerca de las 12:40 a. m.