Peajes han sido víctimas del terrorismo en el mes de noviembre

En la madrugada del domingo 15 de noviembre se registraron dos ataques terroristas contra peajes. El primero ocurrió en el peaje de Neiva, ubicado en la salida hacia el municipio de Aipe, cerca de las 12:40 de la madrugada. Según información preliminar, un hombre llegó hasta el lugar en un vehículo que estaría cargado con explosivos, descendió del automotor y huyó en una motocicleta. Segundos después, el carro bomba fue detonado.

El segundo hecho se registró en el peaje de Pipiral, en plena vía al Llano, a 15 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Al parecer, personas sin identificar detonaron un artefacto explosivo que generó afectaciones en las taquillas y en los vidrios de viviendas aledañas.

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Pero estos ataques, que por fortuna no dejan hasta el momento personas heridas, no son los únicos registrados en los pocos días que lleva el mes de noviembre, pues los atentados contra los peajes en el país no dan tregua.

A comienzos del mes, el miércoles 4 de noviembre, se registró un ataque en el peaje de Mediacanoa, ubicado en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca. El hecho habría ocurrido hacia las 3:45 de la madrugada, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta arrojaron un artefacto explosivo en el lugar. No se reportaron personas heridas, pero la detonación ocasionó daños en las barandas de dos carriles y en el techo de la infraestructura.



Luego, el sábado 7 de noviembre, se registró otro atentado durante la madrugada en el sector de La Agustina, en Cajibío, Cauca, sobre la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Cali. El ataque habría sido perpetrado mediante un dron y dejó afectaciones materiales en las instalaciones. Además, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas.

Ese mismo día, se registró un ataque contra el peaje de Mondomo, en la vereda Cachimbal, sobre la vía Panamericana, en el norte del departamento del Cauca. Según el reporte de las autoridades, el atentado habría sido perpetrado mediante un dron con explosivos, lo que ocasionó daños en la infraestructura sin dejar personas heridas.

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En la tarde del domingo 8 de noviembre, el peaje de Villa Rica, ubicado en el norte del departamento del Cauca, a unos 30 minutos de Cali, también fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones.

En cuanto al penúltimo ataque, este se registró el miércoles 11 de noviembre, cuando se repitió la historia en el peaje de Mondomo. Las autoridades reportaron otro ataque con drones y explosivos hacia las 12:20 del día. Este habría sido ejecutado mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones. Aunque los reportes señalan que no ocasionó daños en la estructura física del punto de recaudo, operado por el Consorcio Nuevo Cauca, sí encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad del principal corredor vial del suroccidente del país.

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La repetición de estos ataques en menos de dos semanas enciende las alertas de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en estos tramos viales y corredores estratégicos del país.