Atentado en la vía al Llano: explosión en el peaje Pipiral sacude a Villavicencio

El atentado con explosivos volvió a poner en el centro de la preocupación la seguridad de uno de los corredores viales más importantes para la movilidad y la economía de los Llanos Orientales.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el artefacto explosivo fue detonado en el sector del peaje, en jurisdicción del Meta, sobre el sentido Villavicencio-Bogotá. La detonación ocasionó daños en las taquillas de recaudo y afectaciones en los vidrios de algunas viviendas cercanas.

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Uno de los aspectos más importantes del balance inicial es que no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Tampoco se informó de trabajadores o usuarios de la carretera afectados físicamente por la explosión.

Cierre de la vía al Llano tras la detonación

Luego de conocerse el atentado, las autoridades ordenaron el cierre total del tránsito en el sentido Villavicencio-Bogotá, mientras se activaban los protocolos de emergencia y se adelantaban las verificaciones de seguridad.

La Concesionaria Vial Andina, Coviandina, informó sobre la situación y pidió a los conductores mantenerse atentos a las instrucciones del personal autorizado.

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Las labores de inspección fueron necesarias para descartar nuevos riesgos y permitir que los organismos competentes recopilaran elementos para avanzar en la investigación.

Posteriormente, se habilitó el tránsito en ambos sentidos por la antigua calzada, mediante el sistema Bypass, una alternativa que permitió recuperar parcialmente la circulación en este punto del corredor.

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¿Quiénes están detrás del atentado en Pipiral?

Por ahora, la identidad de los responsables no ha sido establecida públicamente. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la explosión y determinar quiénes participaron en la acción violenta.

También surgieron versiones de habitantes de la zona sobre presuntos mensajes de advertencia que habrían circulado previamente por WhatsApp. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de esas comunicaciones ni sobre su relación con el atentado.