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Alimentos en Colombia alcanzan su precio más alto desde 2023: papa sube un 98%

La inflación de alimentos en Colombia llegó al 7,31% anual en octubre de 2026. El alza de la papa y los efectos de El Niño presionan los precios.

Inflación, alimentos, economía, papa
Inflación en Colombia
Foto: AFP
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Dentro de los alimentos que explican este comportamiento sobresalen varios productos de consumo habitual. En el acumulado de los últimos doce meses, la papa presentó un aumento cercano al 98%, mientras que el tomate registró un encarecimiento aproximado del 44%. Los huevos tuvieron una variación cercana al 6%.

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Durante octubre, las mayores subidas mensuales también se concentraron en productos agrícolas. La papa aumentó alrededor del 8,3%, el plátano registró un 6,1% y los huevos presentaron un incremento del 3,1%.

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De acuerdo con las estimaciones, la inflación anual de los alimentos perecederos alcanzó el 15,31%. Este comportamiento muestra una diferencia importante frente al indicador general del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.

En contraste, la carne de res presentó una desaceleración en sus precios, después de varios meses de incrementos que habían ejercido presión sobre este componente de la canasta familiar.

El Niño agrega presión sobre los precios de los alimentos

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Las condiciones climáticas figuran entre los principales factores relacionados con el encarecimiento de los productos agrícolas. El fenómeno de El Niño está afectando los cultivos de ciclo corto y la disponibilidad de hortalizas y tubérculos, productos especialmente sensibles a los cambios en las condiciones meteorológicas.

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El IDEAM formalizó la presencia de este evento climático para el periodo 2026-2027. A su vez, organismos internacionales advierten sobre una alta probabilidad de que alcance una intensidad considerable durante el primer trimestre de 2027.

La evolución de este fenómeno podría mantener las dificultades para la producción agrícola durante los próximos meses, especialmente si las condiciones climáticas continúan afectando los cultivos y la oferta de productos perecederos.

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Con este escenario, el comportamiento de los alimentos se convierte en uno de los componentes de mayor presión sobre la inflación en Colombia durante el cierre de 2026, mientras las variaciones de la producción agrícola y las condiciones climáticas siguen marcando la evolución de los precios.

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