¿Menos niños, menos plata para educación? Experto advierte sobre el riesgo de reducir el presupuesto

La reducción de los nacimientos en Colombia abrió un debate sobre la financiación de la educación y la posibilidad de ajustar los recursos destinados al sector. Sin embargo, el experto Francisco Cajiao advirtió que utilizar el descenso demográfico como argumento para disminuir el presupuesto desconoce las necesidades actuales del sistema educativo.

En conversación con Sala de Prensa Blu, Cajiao señaló que la caída de la matrícula por razones demográficas es una proyección que tendría efectos importantes dentro de 10 o 15 años, pero no representa la situación inmediata de los colegios del país.

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“Esto no está afectando en este momento el grueso de la educación. Es verdad que hay un informe del Banco de la República que muestra que a la vuelta de 10, 15 años la caída de la matrícula va a ser grande por efecto demográfico, pero eso no es lo que está ocurriendo hoy ni en los próximos cuatro o cinco años”, explicó.

En cambio, el especialista mencionó dos problemas que requieren atención: los daños en la infraestructura educativa y la deserción escolar. Según los datos del Ministerio de Educación que citó durante la conversación, el terremoto afectó más de 2.000 instituciones educativas que necesitan ser recuperadas.



A esto se suma la salida de estudiantes del sistema. Cajiao se refirió a un dato del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, según el cual cerca de un millón de niños han abandonado las aulas en los últimos años.

“Ha habido una deserción en los últimos años de casi un millón de niños en el sistema educativo que están fuera, que es gente que reproducirá la pobreza porque no tendrá manera de mejorar su condición ni sus ingresos ni su acceso a otros derechos fundamentales”, advirtió.

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Educación y reducción de la pobreza en Colombia

Para Cajiao, la inversión educativa no debe medirse únicamente por la cantidad de estudiantes matriculados. También debe tenerse en cuenta el bienestar que reciben los menores y las oportunidades que pueden desarrollar.

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El experto recordó que la educación pública facilita el acceso a la alimentación escolar y permite fortalecer habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y las matemáticas.

“El que no tiene capacidades de lectura, de escritura, de matemáticas, está condenado a seguir siendo pobre. Pero hay algo más: en una sociedad en la cual mucha gente no está educada, tampoco los que tienen buena educación pueden progresar”, destacó.

Colombia invierte menos por estudiante que el promedio de la OCDE

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Otro de los puntos que planteó el especialista fue la diferencia entre los recursos que Colombia destina a cada estudiante y la inversión de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con las cifras mencionadas por Cajiao, el país invierte aproximadamente 3.500 dólares anuales por niño, mientras que el promedio de la OCDE alcanza los 13.000 dólares.

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“Entonces no es que tampoco estemos en el culmen del derroche”, precisó, al cuestionar que se plantee reducir los recursos destinados a la educación.

Lectura, matemáticas y ciencia, prioridades para el sistema educativo

Cajiao también señaló que la formación debe fortalecer la comprensión lectora, las capacidades lógico-matemáticas y la cultura científica. A su juicio, estas competencias son necesarias para desarrollar tecnología, industria y conocimiento.

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Además, consideró que la política educativa requiere equipos técnicos, reformas curriculares y continuidad en las decisiones públicas, más allá de las convicciones ideológicas o religiosas de quienes dirigen el sector.

Finalmente, sostuvo que la educación debe permitir que cada niño descubra y desarrolle sus talentos desde la primera infancia, con acompañamiento y recursos para participar activamente en la sociedad.

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Escuche la entrevista completa aquí: