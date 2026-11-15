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Blu Radio  / Nación  / “La canasta familiar no tendrá IVA”: De La Espriella en el balance de sus 100 días de Gobierno

“La canasta familiar no tendrá IVA”: De La Espriella en el balance de sus 100 días de Gobierno

Durante el balance de sus primeros 100 días, el mandatario aseguró que los alimentos básicos de la canasta familiar "no tendrán IVA". "No es una Ley, es un proyecto en construcción, buscaremos consenso con todos los sectores", dijo

Presidente Abelardo De La Espriella durante un acto oficial de la Fuerza Aérea.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante la ceremonia de conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana, realizada el 13 de noviembre de 2026 en Catam, Bogotá.
Foto: Presidencia de Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a los cambios tributarios que contempla su Gobierno y aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrán IVA. El anuncio se produjo durante el balance de sus primeros 100 días de administración.

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El mandatario explicó que desde el comienzo de la discusión sobre la Ley de Rescate Económico solicitó a su equipo económico proteger los alimentos básicos y evitar que el impuesto afectara el bolsillo de los hogares colombianos.

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Canasta familiar
Foto: referencia, Blu Radio

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Según relató, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inicialmente inviable esa instrucción. Sin embargo, después de varios análisis, modificaron la propuesta para mantener protegida la canasta familiar y cumplir con las metas de recaudo, lo que implicaría un mayor esfuerzo por parte del Estado.

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, afirmó De La Espriella.

¿Qué dijo De La Espriella sobre el IVA de la canasta familiar?

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El presidente reiteró que los alimentos que hacen parte de la canasta básica no serán gravados con este impuesto y que tampoco se impulsarán nuevas cargas tributarias de IVA para el sector agropecuario.

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El mandatario señaló que su propósito es proteger el consumo de los hogares y reducir las obligaciones tributarias que afectan a los ciudadanos. En ese sentido, insistió en que la propuesta económica debe garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado sin trasladar el costo a los productos básicos.

No obstante, aclaró que la iniciativa todavía no tiene carácter de ley y continúa en proceso de construcción. Por esa razón, manifestó su disposición a dialogar con los partidos políticos y los diferentes sectores para encontrar acuerdos sobre el contenido definitivo del proyecto.

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Canasta familiar
Foto: referencia, Blu Radio

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"Yo soy un demócrata y estoy dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país", expresó. Asimismo, sostuvo que el debate debe concentrarse en encontrar una fórmula que permita cumplir con las necesidades de recaudo sin afectar los productos básicos de los hogares colombianos.

"Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo, y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla", agregó el mandatario.

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