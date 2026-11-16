El mundo del cine sigue reaccionando al anuncio del nuevo agente 007: el británico Robert Pattinson. Entre amores y críticas, los seguidores del recordado protagonista de la saga de 'Crepúsculo' opinaron sobre esta noticia y, por su puesto, no dejaron escapar una escena en la trama juvenil, que consideran "premonitoria".

En el 2008 se estrenó la primera película de 'Crepúsculo' y allí hubo un baile para los estudiantes de la secundaria de Forks, el pueblo donde se desarrolló esta historia. Precisamente, la temática de esta fiesta estaba inspirada en el agente 007, por lo que los hombres debían ir de traje negro, muy elegantes.

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En uno de los videos que se han viralizado en redes, se muestra cuando uno de los jóvenes reparte los volantes para invitar a sus compañeros a la fiesta con la temática del agente James Bond.

Ahora, casi 20 años después, los fanáticos de Pattinson conectaron esta escena con su nuevo papel. Pasó de ser Edward Cullen al nuevo James Bond que buscará conquistar al exigente público de esta trama.



Crepúsculo já havia “profetizado” Robert Pattinson como James Bond em 2008



Dezoito anos antes de ser anunciado como o novo James Bond, Robert Pattinson já tinha, sem saber, uma cena de 007 ao seu redor. O trecho está em Crepúsculo (Twilight, 2008).



A cena acontece no… pic.twitter.com/NpHsmFFJvV — Action e Comics (@actionecomics) November 16, 2026

Los otros papeles de la carrera de Pattinson

La carrera cinematográfica del actor británico Robert Pattinson había estado, hasta ahora, ligada a su papel como el vampiro Edward Cullen en las películas de la saga juvenil fantástica de 'Twilight', pero a sus 40 años aspira a desprenderse de la eterna etiqueta de 'ídolo adolescente' tras ser escogido este lunes para ser el nuevo James Bond.

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Se trata del séptimo actor que encarnará en pantalla al célebre agente secreto del MI6, un papel que encarnará a partir de la vigesimosexta entrega de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y con guión de Steven Knight ('Peaky Blinders'), y que previsiblemente llegará a los cines en 2028.

Robert Pattinson nació el 18 de mayo de 1986 en el barrio de Barnes, al suroeste de Londres, como el hijo menor de tres hermanos. Su madre, Clare, trabajaba para una empresa de modelaje y él dio los primeros pasos en este sector con solo 12 años, protagonizando anuncios para marcas infantiles, aunque lo dejó entrada la adolescencia, tras acercarse al mundo de la interpretación con obras de teatro amateur.

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Esta decisión orientó su futuro profesional y en 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán 'Ring of the Nibelungs' y en el cine con 'Vanity Fair'. Un año después encarnó al personaje del estudiante Cedric Diggory en 'Harry Potter and the Goblet of Fire', cuya interpretación despertó el interés de la industria del cine en él.

El periódico The Times lo nombró como la 'estrella británica del futuro' y a sus 21 años, dio su salto a Hollywood para dar vida al vampiro Edward Cullen entre 2008 y 2012 en la adaptación cinematográfica en las cinco películas de la saga 'Twilight' de Stephanie Meyer.

Después de su actuación como Batman (2022), también ha tenido importantes protagónicos. Solo en este 2026 ha participado en películas como 'The Drama', junto a Zendaya, 'The Odyssey', de Christopher Nolan, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, donde encarna al presentador de un programa de telerrealidad que atrapa a pedófilos en horario de máxima audiencia y cuya interpretación suena entre las favoritas para las nominaciones de los próximos Óscar.

