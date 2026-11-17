Este 2026 se ha visto marcado por el regreso de la vieja escuela del género urbano, artistas que, a inicios de los 2000s, marcaron una tendencia que hasta la fecha sigue vigente para un estilo musical que ahora llena estadios y gana diversos premios mundiales.

A eso se sumó el regreso de Chino y Nacho, el dúo venezolano que enamoró a millones en poco tiempo. En abril de 2026, dialogaron con Blu Radio sobre su trabajo Radio Venezuela en una primera entrega que hablaba de lo importante que era para ellos volver a hacer música.

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“Definitivamente hubo un tiempo donde hacíamos canciones que iban directamente al baile, directamente incluso a la sensualidad, ¿no? A la situación de pareja. Pero ya nosotros teníamos algo más que decir, tenemos algo más que decir, algo más que contar desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, ¿no? Y en el momento en que nos dimos cuenta de que teníamos que agregar un granito de arena En esa percepción que puede tener la gente de nosotros como, como, como país, como comunidad, pues dijimos tenemos que sacar lo mejor de nosotros como profesionales, como, como individuos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de nuestro arte”, expresaron en diálogo con Blu Radio.

Chino y Nacho // Foto: suministrada

Radio Venezuela 2, una carta en honor a su país

Este segundo semestre salió la parte dos de este trabajo que marca el regreso de un dúo que fue pionero en la grandeza del género urbano en Latinoamérica, al menos en países como Ecuador, Venezuela y, por supuesto, Colombia.



“No solamente al segundo disco, porque a nivel musical realmente en el primero fue donde nos pusimos más técnicos y más piqui y más, pero definitivamente ahí es donde se nota más la edad que tenemos. Ahora, en el segundo fue menos técnico, pero fue más fresco, pero sigue siendo un disco maravilloso. Y yo creo que una de las razones es porque antes nosotros teníamos un nivel de seguridad tan grande porque estamos viviendo un momento tan importante en nuestra carrera. Ya vamos a ver, estamos viviendo un momento tan importante en nuestra carrera y de tanta atención que nosotros íbamos como a la segura. Entonces, cuando teníamos la necesidad de sacar un álbum para generar consumo y para generar venta, la verdad, y siendo sincero, a pesar de que le poníamos cariño a las cosas, nosotros siempre apuntábamos a 3 o 4 canciones que iban a ser a las que nosotros le apostábamos”, expresó Nacho en Blu Radio.

Nacho recordó que durante los años de mayor popularidad del dúo, cuando recorrían países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, su público estaba integrado principalmente por ciudadanos de esas naciones. En aquel momento, procuraban utilizar un lenguaje más universal en sus canciones, evitando expresiones demasiado locales que pudieran dificultar la conexión con otras audiencias.

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Una plataforma para las nuevas voces venezolanas

Uno de los aspectos centrales de Radio Venezuela Fresco es la intención de impulsar a los artistas participantes sin modificar su identidad musical. Nacho explicó que, aunque Chino y él tienen una visión como productores, su propósito nunca fue convertir a los nuevos talentos en una extensión de su propio estilo.

“Nosotros no queremos convertirlos a ellos en Chino y Nacho, queremos que sigan siendo ellos”, señaló.

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La intención es que cada invitado conserve su esencia y sea protagonista de su propia canción, incluso cuando comparta créditos con dos artistas de amplia trayectoria internacional. Para Nacho, esto también representa una responsabilidad: lograr que el público que descubra a estos músicos a través de una colaboración pueda reconocer su identidad cuando posteriormente explore sus proyectos individuales.