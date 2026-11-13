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Blu Radio  / Entretenimiento  / Karol G, Feid, Aria Vega y todos los colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026

Karol G, Feid, Aria Vega y todos los colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026

Los colombianos volvieron a decir presente en los Latin Grammy y dejaron en alto la bandera llevándose diversos premios en esta 27a edición.

Karol G, Feid y Aria Vega.jpg
Karol G, Feid y Aria Vega //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

En la noche del 12 de noviembre de 2026 se llevó a cabo la vigésima séptima edición de los Latin Grammy desde Las Vegas, en Estados Unidos. En donde, nuevamente, la música colombiana dijo presente en los shows y en los premios que se llevaron.

Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026
Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026.
Foto: AFP

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Estos son los ganadores colombianos de los Latin Grammy 2026

  • Karol G: Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta.
  • Karol G y Feid: Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa.
  • Aria Vega: Mejor Nuevo Artista.
  • Carlos Vives: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por El Último Disco Vol. 1.
  • Juanes: Mejor Álbum Pop/Rock por JuanesTeban.
  • Fonseca: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya.
  • José Aguirre (Grupo Niche): Mejor Canción Tropical por Realidad-Es.
  • Marta Gómez y Cantoalegre: Mejor Álbum de Música Latina para Niños por Mil secretos.
  • Vibarco (Vicente Jiménez): Mejor Canción Pop/Rock por Hasta Jesús tuvo un mal día.

Karol G vuelve a destacarse en la ceremonia

Con dos premios, la ‘Bichota’ volvió a ser la colombiana más galardona y con presentación incluida en donde presentó “Ese hombre es malo”. La paisa se llevó una lluvia de aplausos y su presencia en Las Vegas fue algo inolvidable entre los fanáticos.

Karol G
Karol G //
Foto: AFP

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Feid recibió los elogios de Daddy Yankee

El Ferxxo compartió escenario con el ‘Big Boss’ y cantaron “Rompe”, uno de los mayores clásicos de la historia del reguetón. Un día antes en el homenaje al puertorriqueño cantó “Gasolina”. Además, esta edición sumó su segundo premio gracias a “Verano Rosa” junto a Karol G.

Feid
Feid //
Foto: AFP

Aria Vega, el éxito asegurado

La Nena de Quilla sigue haciendo historia en la música y ahora sumó su primer Latin Grammy como Artista Revelación. Éxitos como “Chévere”, “Uy compa”, “Aguapanela”, entre otros, la llevaron hasta la academia en una ola de aplausos.

Aria Vega.jpg
Aria Vega //
Foto: suministrada

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