Karol G, Feid, Aria Vega y todos los colombianos ganadores en los Latin Grammy 2026

En la noche del 12 de noviembre de 2026 se llevó a cabo la vigésima séptima edición de los Latin Grammy desde Las Vegas, en Estados Unidos. En donde, nuevamente, la música colombiana dijo presente en los shows y en los premios que se llevaron.

Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP

Estos son los ganadores colombianos de los Latin Grammy 2026

Karol G: Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta .

Mejor Álbum de Música Urbana por . Karol G y Feid: Mejor Interpretación de Reguetón por Verano Rosa .

Mejor Interpretación de Reguetón por . Aria Vega: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Carlos Vives: Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por El Último Disco Vol. 1 .

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por . Juanes: Mejor Álbum Pop/Rock por JuanesTeban .

Mejor Álbum Pop/Rock por . Fonseca: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya .

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por . José Aguirre (Grupo Niche): Mejor Canción Tropical por Realidad-Es .

Mejor Canción Tropical por . Marta Gómez y Cantoalegre: Mejor Álbum de Música Latina para Niños por Mil secretos .

Mejor Álbum de Música Latina para Niños por . Vibarco (Vicente Jiménez): Mejor Canción Pop/Rock por Hasta Jesús tuvo un mal día.

Karol G vuelve a destacarse en la ceremonia

Con dos premios, la ‘Bichota’ volvió a ser la colombiana más galardona y con presentación incluida en donde presentó “Ese hombre es malo”. La paisa se llevó una lluvia de aplausos y su presencia en Las Vegas fue algo inolvidable entre los fanáticos.

Karol G // Foto: AFP

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Feid recibió los elogios de Daddy Yankee

El Ferxxo compartió escenario con el ‘Big Boss’ y cantaron “Rompe”, uno de los mayores clásicos de la historia del reguetón. Un día antes en el homenaje al puertorriqueño cantó “Gasolina”. Además, esta edición sumó su segundo premio gracias a “Verano Rosa” junto a Karol G.

Feid // Foto: AFP

Aria Vega, el éxito asegurado

La Nena de Quilla sigue haciendo historia en la música y ahora sumó su primer Latin Grammy como Artista Revelación. Éxitos como “Chévere”, “Uy compa”, “Aguapanela”, entre otros, la llevaron hasta la academia en una ola de aplausos.

