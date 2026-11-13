Feid, Kany García, Rauw Alejandro y Luister La Voz lideran los estrenos musicales de la semana

La música llega con novedades para todos los gustos. Feid, Kany García y Rauw Alejandro encabezan los lanzamientos de la semana con nuevas canciones y colaboraciones, mientras que Luister La Voz, Drake, Farruko, Ivana, Zaider y otros artistas presentan proyectos que van desde el género urbano hasta la balada, la electrónica y los sonidos tradicionales.

Feid presenta ‘Bello Love’, una colaboración con Lil Supa en la que muestra su faceta más romántica. La canción habla de encontrar un amor inesperado, valorar la compañía de esa persona y dejar atrás una vida marcada por las dificultades.

Con una letra que mezcla expresiones características del artista paisa y declaraciones de cariño, el tema plantea una historia sobre el compromiso, la confianza y las ganas de construir una relación duradera.

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Kany García y Rauw Alejandro unen sus voces por primera vez en ‘Suave’, una colaboración que reúne dos propuestas musicales distintas en una canción romántica y sensual.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip grabado en Nueva York, en el que ambos artistas comparten escenario desde un rascacielos de la Gran Manzana. La producción audiovisual resalta la interpretación y la conexión musical entre los puertorriqueños.



Luister La Voz continúa presentando su EP acústico ‘Tu Terapia Favorita’ con una nueva versión de ‘Feliz Cumpleaños Luis Carlos’, una de las canciones más sentimentales de su repertorio.

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El proyecto está compuesto por cuatro temas: ‘Vulnerable’, ‘Calle Pública’, ‘Feliz Cumpleaños’ y ‘Ozono’. En esta propuesta, el artista colombiano les da una nueva dimensión a sus canciones, con arreglos que ponen en primer plano las letras, las historias y las emociones.

Llega la más reciente canción de Luister La Voz, para completar así su EP acústico "Tu Terapia Favorita", esta vez la canción reversionada es "Feliz" Cumpleaños Luis Carlos, una de las canciones más sentimentales de Luister, que en este formato se siente aún más viceral. Con “Tu Terapia Favorita”, el artista continúa explorando nuevas maneras de presentar su música, esta vez desde una intimidad y cercanía que pone en primer plano las canciones, sus historias y la conexión con quienes las escuchan.

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Otros estrenos musicales de la semana

Drake – ‘Hate Sleeping Alone’: el rapero canadiense incorporó esta canción a la edición deluxe de su álbum Take Care en Spotify, como parte de la celebración por los 15 años del disco, publicado el 15 de noviembre de 2011.

U2 – Carnaval De Luz: después de nueve años sin publicar un álbum de estudio con material inédito, la banda irlandesa regresa con este trabajo. Entre sus novedades está ‘Torn’, una versión junto a Dolly Parton, correspondiente a la última interpretación vocal grabada de la artista.

Ryan Castro y Mauvais Djo – ‘Maladie Remix’: el colombiano se une al artista francés para una nueva versión del éxito de Mauvais Djo, en una colaboración que conecta los sonidos de Francia y Latinoamérica.

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Latin Mafia y Fred again.. – ‘Departamento’: los integrantes de la agrupación mexicana colaboran con el productor británico después de construir una amistad y compartir diferentes sesiones musicales en Londres.

Farruko e Ivana – ‘Que Novedad Remix’: la colombiana presenta una nueva versión de su canción junto al artista puertorriqueño, quien descubrió su talento y la convirtió en la primera mujer en firmar con su sello Carbon Armor.

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W Sound, De La Rose y Ovy On The Drums – ‘Últimamente’: una nueva sesión musical de Westcol junto a Ovy On The Drums, con De La Rose como protagonista. La canción combina ritmos tropicales y sonidos urbanos alrededor del desamor.

Soledad – Vale la pena: la cantante argentina presenta un álbum compuesto por Afo Verde, en el marco de sus 30 años de trayectoria. El proyecto reflexiona sobre el paso del tiempo, los afectos y las experiencias de vida.

Yami Safdie – Bienvenida de Soltera: la cantante argentina presenta un EP sobre la soltería, el amor propio y las emociones después de una ruptura. El proyecto incluye una colaboración con Maluma.

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DARMAND – Skins: Diego Cáceres, productor y compositor colombiano, presenta su álbum debut como solista, una propuesta que combina electrónica, indie y pop. El trabajo fue coproducido junto a Pablo Sola.

Zaider – ‘Pulserita (Ay Mi Reina)’: el artista cartagenero presenta una canción que fusiona afrobeat y sonidos urbanos con una temática romántica. Es el primer adelanto de su EP debut, Este es Zaider.

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Zalek – Pedacito de Ti: el artista presenta un EP de cuatro canciones que explora diferentes formas de entender el amor mediante sonidos urbanos, reguetón romántico y afrobeat.

The Mills - 'Quererete es involuntario': la banda colombiana le canta a esos amores inesperados, las atracciones que aparecen sin avisar y los sentimientos que simplemente no se pueden controlar.

Christian Daniel – ‘Qué Hubiera Pasado’: el cantante regresa a la balada romántica con un sencillo escrito junto a Claudio Cabral y Yoel Henríquez.

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Iván Villazón, Natalia Curvelo y Víctor Nahin – ‘Diez de noviembre’: una colaboración vallenata con composición de Iván Calderón que abre el camino al álbum La Combinación Vallenata, previsto para 2027.

Jcobig y Antuan – ‘Se Me Dio’: los artistas caleños presentan un sencillo de trap inspirado en sus propias historias y en el esfuerzo que han hecho para cumplir sus sueños.

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Stailmic – G Love: el artista conocido como ‘El Flaco de la Magia’ presenta un EP inspirado en los barrios donde creció, con canciones que exploran el amor desde las experiencias de la calle.

María Fuell y Los Mirlos - 'Bailando las penas': propone una mirada a la música como una forma de atravesar las dificultades, liberar las emociones y celebrar la vida incluso en medio de las adversidades. Este encuentro reúne dos universos culturales alrededor de un género que ha marcado la identidad y la historia sonora de Latinoamérica.

José Piedrahita – ‘Solo a mí’: el cantautor colombiano presenta una canción que combina cumbia, pop e indie, con una historia sobre el deseo de sentirse querido.

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Xiomy Santos – ‘Luna’: la cantante colombiana presenta un nuevo sencillo junto a ENBLESS Records, con el que busca ampliar su presencia en la escena musical latinoamericana.

Fiore, Barboza, Gzús, Bomby y Nohaaddana – ‘Te Encontré’: los artistas presentan una colaboración de afrobeats que aborda la fe, el amor y la importancia de las personas que acompañan la vida.

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Mundo Canticuentos – ‘La Nochebuena’: la agrupación presenta un villancico inédito que celebra la unión familiar, la esperanza y las tradiciones navideñas.