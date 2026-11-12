Murió reconocida actriz colombiana a los 24 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Una joven promesa de la actuación colombiana falleció a los 24 años después de enfrentar durante varios meses una enfermedad que cambió por completo el rumbo de su carrera artística.

La noticia se conoció en la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2026 y generó numerosas reacciones entre seguidores y personas cercanas a la artista, quienes lamentaron su temprana partida.

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Se trata de Catalina Fernández Gómez, actriz y creadora de contenido digital oriunda de Cali, cuyo fallecimiento fue confirmado por Lilo Management, agencia que la representaba. A través de una publicación en Instagram, la compañía compartió una fotografía en su memoria y destacó la manera en que afrontó las dificultades de salud sin abandonar sus sueños.

Murió la actriz colombiana Cata Fernández. Foto: Redes sociales

“Hay personas que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, encuentran la manera de seguir iluminando la vida de los demás. Cata fue una de ellas. (…) Hoy nos duele profundamente su partida. Nos quedamos con su sensibilidad, su amor por el arte y esa inmensa voluntad de seguir soñando aun cuando la vida se volvió tan difícil”, expresó la agencia.



La publicación estuvo acompañada de mensajes de condolencias de seguidores, colegas y personas que conocieron su historia. Varios de ellos también manifestaron su solidaridad con la familia de la joven, especialmente con su madre, en medio del difícil momento que atraviesa.

El cáncer que cambió la vida de Catalina Fernández

La trayectoria de la actriz tuvo que tomar un rumbo diferente en 2023, cuando recibió un diagnóstico de cáncer en el cerebro. Según la información que había compartido sobre su proceso, la enfermedad fue descubierta después de que comenzara a experimentar constantes dolores de cabeza, síntomas que la llevaron a consultar con especialistas.

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Desde entonces, sus actividades artísticas quedaron en segundo plano mientras concentraba sus esfuerzos en el tratamiento. Durante 2024 recibió sesiones de quimioterapia y radioterapia, pero su condición de salud se complicó cuando el cáncer avanzó hacia la columna.

En medio de este proceso, Fernández hizo públicas algunas de las dificultades que enfrentaba y llegó a solicitar ayuda económica para poder continuar con un tratamiento médico fuera de Colombia. En sus mensajes también manifestó su deseo de vivir y la intención de encontrar alternativas para seguir luchando contra la enfermedad.

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Hasta ahora, no se han conocido detalles adicionales sobre el tipo específico de cáncer que padecía ni sobre las circunstancias médicas de su fallecimiento.

Su trayectoria en el teatro musical

Antes de que la enfermedad interrumpiera sus proyectos, Catalina Fernández había dedicado buena parte de su vida a prepararse en diferentes disciplinas artísticas. La joven nació en Cali y encontró en la actuación uno de los principales caminos para desarrollar su talento.

Entre sus experiencias profesionales se destacó su participación en la obra musical ‘Hamilton’, que tuvo temporada en el Teatro Jorge Isaacs de Cali y fue uno de los trabajos que dieron visibilidad a su faceta como actriz en la escena local.

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Su formación también incluyó estudios de danza, canto, cine, televisión y teatro en la academia Estudio de Actores, donde cursó tres semestres. Posteriormente, amplió sus conocimientos con un semestre de teatro musical en La Sucursal Broadway.

Además, participó en talleres de interpretación vocal para teatro musical con la maestra Sara Hincapié, doblaje de voces en la Universidad Icesi y jazz, como parte de su preparación para desenvolverse en distintas expresiones escénicas.

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La muerte de la joven artista generó tristeza entre quienes siguieron su proceso profesional y conocieron la lucha que enfrentó durante sus últimos años. Su historia también quedó marcada por el esfuerzo de continuar soñando con una carrera artística, incluso en medio de las dificultades que impuso su enfermedad.