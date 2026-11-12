Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy: Feid y J Balvin lo homenajearon

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee considera que su reconocimiento como Persona del Año de los Latin Grammy no representa únicamente un logro personal, sino la reivindicación de toda una cultura y de los artistas que impulsaron el reguetón desde sus orígenes, cuando el género todavía enfrentaba prejuicios y era asociado con la criminalidad.

El intérprete de 'Gasolina' y pionero del reguetón se convirtió este miércoles en el primer artista del género urbano en ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación con este tributo que en el pasado ha distinguido a figuras como Raphael, Shakira o Rubén Blades.

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"Representa para mí no tan solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura, de todo un género, de muchos colegas que empezaron conmigo desde el principio de los 90", dijo el artista en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja previa al homenaje, enmarcado en la semana de los Latin Grammy, cuya gala de premios se celebra mañana en Las Vegas (EE.UU.).

Yankee recordó a los DJ, bailarines y seguidores que contribuyeron a difundir aquella música desde los caseríos de Puerto Rico en una época en la que el reguetón todavía no contaba con reconocimiento institucional.



"En algún momento el gobierno nos vio como criminales también. Para llegar aquí hubo muchos sacrificios, tuvimos que pasar retos sociales, como el prejuicio, la marginación", añadió.

El cantante, quien estuvo acompañado de su madre durante toda la gala, quiso dedicar este reconocimiento a quienes creyeron en el movimiento antes de que alcanzara proyección internacional. "Más que nada, quiero hacer énfasis en todas las personas que estuvieron con nosotros desde el día uno y creyeron", expresó.

Daddy Yankee

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Feid y J Balvin hicieron parte del homenaje

Entre los colombianos que hicieron parte de este tributo estuvieron Feid y J Balvin. El Ferxxo sorprendió con una versión de Gasolina, uno de los himnos más importantes de Daddy Yankee, mientras que Balvin interpretó Tu Príncipe, en un momento cargado de nostalgia y reconocimiento al pionero del género urbano.

La celebración también contó con artistas como Nathy Peluso, Pablo Alborán, Natalia Jiménez y Óscar de León, quienes llevaron a sus propios estilos algunas de las canciones más recordadas del llamado Big Boss. El homenaje reconoció casi tres décadas de carrera y el papel fundamental de Daddy Yankee en la expansión mundial del reguetón.

Feid y J Balvin // Foto: AFP

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La evolución musical de un ícono

La ceremonia recorrió las más de tres décadas de carrera del puertorriqueño a través de una diversidad de géneros y versiones de sus éxitos, como una interpretación reggae de 'La despedida'; una versión más clásica de 'Gasolina' o una adaptación a salsa de 'I Like It Like That' y '¿Qué tengo que hacer?'.

Yankee también recibió sobre el escenario a algunos de sus ídolos, como los integrantes de la agrupación de hip hop Sugarhill Gang, que cantaron 'Rapper’s Delight', o el salsero Óscar de León, quien cantó 'Despacito' junto a Nathy Peluso.

La gala reunió a músicos de distintas generaciones y géneros que se dieron cita para rendir tributo al también llamado "El jefe".

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Entre los representantes de la vieja escuela estuvieron Jowell y Randy, quienes han colaborado con el puertorriqueño y reconocieron su influencia en la evolución del género.

La nueva generación de la música urbana también mostró su admiración por Yankee, como el cantante Lenny Tavárez, quien consideró que este homenaje representa un avance para un género que históricamente ha enfrentado críticas y marginación.