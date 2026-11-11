Fonseca recibe homenaje musical de becados de la Fundación Cultural Latin Grammy

La música fue protagonista de la segunda edición del Emerging Talent Spotlight, un encuentro que reunió a becados y exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy en Las Vegas, durante la Semana Latin Grammy. En esta ocasión, los jóvenes talentos rindieron homenaje al cantautor colombiano Fonseca, quien compartió escenario con ellos en una noche dedicada a celebrar el talento emergente y las nuevas generaciones de la música latina.

El evento, presentado por Loud And Live, destacó el impacto de las oportunidades de formación y el acompañamiento a jóvenes músicos que buscan abrirse camino en la industria. Los becados iniciaron la presentación con "Arroyito" y "Entre mi vida y la tuya", dos canciones representativas del repertorio del artista colombiano.

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Posteriormente, Fonseca subió al escenario acompañado por una banda y un grupo de coristas conformados íntegramente por becados de la Fundación. Juntos interpretaron éxitos como "Te mando flores", "Eres mi sueño", "Enamorarte mil veces", "Vine a buscarte" y "Toda la vida", en una presentación que conectó la trayectoria del cantante con el talento de quienes comienzan su recorrido musical.

Fonseca // Foto: suministrada

El homenaje llega en un momento especial para Fonseca, quien celebra más de dos décadas de carrera artística y suma una nueva nominación al Latin Grammy. Su undécimo álbum de estudio, 'Antes que el tiempo se vaya', compite en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.



Con esta candidatura, el colombiano alcanza 32 nominaciones y nueve gramófonos obtenidos a lo largo de su trayectoria. Su producción más reciente aborda temas personales como el paso del tiempo, la familia y los recuerdos.

Además, este jueves 12 de noviembre, Fonseca se presentará en la gala central de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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Así, el Emerging Talent Spotlight reafirma el compromiso de la Fundación Cultural Latin Grammy con la formación de nuevos artistas y demuestra cómo la música también puede convertirse en un puente entre generaciones.