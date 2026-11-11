Famosa actriz de 28 años fue hallada sin vida en extrañas condiciones: esto se sabe

Una nueva noticia enluta al mundo del entretenimiento. Una reconocida actriz de 28 años fue encontrada sin vida luego de un hecho que ahora es investigado por las autoridades.

La joven habría sufrido una caída por unas escaleras, aunque todavía no se establece si se trató de un accidente o si alguien pudo haber provocado su muerte.

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Se trata de Angèle Metzger, actriz francesa cuyo cuerpo fue hallado el pasado 7 de noviembre en el estacionamiento subterráneo de un edificio en Les Pavillons-sous-Bois, Francia. La noticia fue reportada por medios locales, que dieron a conocer la identidad de la intérprete después de las primeras verificaciones.

Angèle Metzger, actriz francesa hallada sin vida. Foto: Redes sociales

Según las primeras informaciones conocidas, la joven habría caído por unas escaleras y las lesiones sufridas le habrían causado la muerte. Sin embargo, las autoridades no han determinado cómo se produjo la caída ni han confirmado que se tratara de un accidente.



Por esta razón, los investigadores adelantan diferentes diligencias para establecer qué ocurrió. Entre las acciones previstas está la revisión de las cámaras de seguridad del sector, cuyas grabaciones podrían aportar información sobre los momentos previos al hallazgo del cuerpo.

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de la actriz?

Una de las principales preguntas que buscan resolver las autoridades es si la caída fue accidental o si estuvo relacionada con la intervención de otra persona.

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La revisión de las imágenes de seguridad será clave para reconstruir los hechos y conocer los movimientos que se registraron en las inmediaciones del edificio. Por ahora, no se han divulgado conclusiones definitivas sobre lo sucedido ni se ha confirmado alguna hipótesis.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha llamado la atención de los medios franceses debido a la corta edad de la actriz y a la manera en que fue encontrada.

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¿Quién era Angèle Metzger?

Angèle Metzger tenía 28 años y había participado en diferentes producciones de cine y televisión. Uno de sus trabajos más conocidos fue su aparición en la serie 'Chair tendre', que hizo parte de su recorrido en la industria audiovisual.

La actriz también participó en las películas 'Fotogénico', 'Swapper' y 'Drone Games', proyectos con los que sumó experiencia en la pantalla grande.

Además, tuvo una aparición en el video musical de la canción 'Japan', ampliando su participación en otros formatos audiovisuales.

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Su fallecimiento ha generado conmoción en el ámbito del entretenimiento francés. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué provocó la caída que terminó con la vida de la joven intérprete y esclarecer si se trató de un accidente o de un hecho provocado.