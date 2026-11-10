Christian Nodal regresa a Colombia este 2026 y lo hará acompañado con Tito Double P

Los amantes del regional mexicano en Colombia tendrán su propio espacio este 2025 con el regreso del Orale Wey Fest, un evento que, en 2025, llevó a cabo su primera edición en El Campín con Grupo Firme como la cabeza principal del mismo.

En esta ocasión, Christian Nodal y Tito Double P serán los encargados de liderar la fiesta de este evento que, hasta ahora, ha sido un éxito en Colombia gracias a la estrecha relación entre ambas culturas, en especial a través de la música.

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“El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana. Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos”, expresaron desde la organización.

Christian Nodal en el Coliseo MedPlus // Fotos: AFP/suministrada

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Orale Wey Fest en Bogotá?

Esta edición 2026 se llevará a cabo en el Vive Claro el próximo 12 de diciembre, en donde se espera la llegada de miles de fanáticos del regional mexicano para disfrutar de un día lleno de artistas de este género.



Un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.

Precios y localidades del Orale Wey Fest 2026