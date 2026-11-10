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Blu Radio  / Entretenimiento  / Christian Nodal regresa a Colombia este 2026 y lo hará acompañado con Tito Double P

Christian Nodal regresa a Colombia este 2026 y lo hará acompañado con Tito Double P

Los dos referentes mexicanos estarán en Bogotá para la época decembrina y se presentarán acompañados de muchos más artistas en el mismo día.

Christian Nodal y Tito Double P.jpg
Christian Nodal y Tito Double P //
Fotos: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Los amantes del regional mexicano en Colombia tendrán su propio espacio este 2025 con el regreso del Orale Wey Fest, un evento que, en 2025, llevó a cabo su primera edición en El Campín con Grupo Firme como la cabeza principal del mismo.

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En esta ocasión, Christian Nodal y Tito Double P serán los encargados de liderar la fiesta de este evento que, hasta ahora, ha sido un éxito en Colombia gracias a la estrecha relación entre ambas culturas, en especial a través de la música.

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“El cartel de esta edición reúne a grandes exponentes y nuevas figuras de la música mexicana. Tito Double P llegará con los corridos que lo han posicionado como uno de los nombres destacados de la nueva generación; Christian Nodal, con su propuesta que conecta el regional mexicano con sonidos contemporáneos”, expresaron desde la organización.

Christian Nodal en el Coliseo MedPlus.jpg
Christian Nodal en el Coliseo MedPlus //
Fotos: AFP/suministrada

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Orale Wey Fest en Bogotá?

Esta edición 2026 se llevará a cabo en el Vive Claro el próximo 12 de diciembre, en donde se espera la llegada de miles de fanáticos del regional mexicano para disfrutar de un día lleno de artistas de este género.

Un encuentro que reunirá en un mismo escenario a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.

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Precios y localidades del Orale Wey Fest 2026

  • Gradería 117 - 124 (Numerado): Precio $139.500 + Servicio $29.000 = Precio Full $168.500
  • Gradería 125 - 132 (Numerado): Precio $180.000 + Servicio $37.000 = Precio Full $217.000
  • Gradería 109 - 116 (Numerado): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000
  • Preferencial (De pie): Precio $315.000 + Servicio $64.000 = Precio Full $379.000
  • Gradería 101 - 108 (Numerado): Precio $495.000 + Servicio $101.000 = Precio Full $596.000
  • Palco Bronce (x10 personas): Precio $9.000.000 + Servicio $1.400.000 = Precio Full $10.400.000
  • Palco Plata (x10 personas): Precio $13.500.000 + Servicio $2.090.000 = Precio Full $15.590.000
  • Palco Oro (x10 personas): Precio $18.000.000 + Servicio $2.790.000 = Precio Full $20.790.000
  • Palco Patrocinadores (x10 personas): Precio $22.500.000 + Servicio $3.490.000 = Precio Full $25.990.000
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