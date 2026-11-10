Paola Jara y Jessi Uribe hacen historia en el Ritz Theatre de Nueva York, EEUU

Paola Jara y Jessi Uribe conquistaron al público latino en Estados Unidos con un concierto de lleno total en el Ritz Theatre, donde el pasado sábado 7 de noviembre presentaron su espectáculo Despecho a 2 Voces. La presentación, que logró un sold out, reunió a colombianos y latinos en una noche dedicada a la música regional colombiana.

El éxito del espectáculo ratifica la conexión de los artistas con el público colombiano en el exterior y el crecimiento de este género musical entre las audiencias latinas de Estados Unidos. A través de sus canciones, Paola y Jessi llevaron al escenario una propuesta que combina el despecho, el romanticismo y los sonidos populares que han marcado sus carreras.

Foto: suministrada

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El concierto hizo parte de una semana de intensa actividad internacional para la pareja artística, que apenas dos días antes había participado en los Premios HEAT 2026, celebrados en Puerto Vallarta, México. Ambos hicieron parte de la programación musical de esta importante celebración de la música latina, sumando así otra aparición destacada en escenarios internacionales.

De esta manera, Paola Jara y Jessi Uribe pasaron de los Premios HEAT a encontrarse con miles de seguidores en el área metropolitana de Nueva York, demostrando el alcance de su música más allá de las fronteras colombianas.



El lleno total en el Ritz Theatre representa un nuevo impulso para Despecho a 2 Voces, un espectáculo que consolida su presencia internacional y evidencia cómo la música regional colombiana continúa ganando espacios, conectando generaciones y fortaleciendo su lugar dentro de la industria musical latina.