Grupo Firme convierte a Colombia en uno de sus grandes territorios: más de 346.000 personas

Grupo Firme consolidó en Colombia una de las etapas más importantes de su expansión internacional. Entre 2025 y 2026, la agrupación mexicana reunió aproximadamente 346.600 personas en 11 presentaciones, llevando su espectáculo La Última Peda Tour desde Bogotá hasta distintas regiones del país.

Durante 2026, el grupo recorrió nueve ciudades y convocó cerca de 256.600 asistentes, demostrando que su conexión con el público colombiano trasciende las grandes capitales. Medellín reunió 40.000 personas en el Estadio Atanasio Girardot; Cali, 30.000; Ibagué, 12.000; Puerto Gaitán, 35.000; Neiva, 30.000; Pereira, 30.000; Tunja, 25.000; Cúcuta, 24.000, y Bucaramanga, 30.000.

En Puerto Gaitán, la presentación marcó un récord de asistencia, mientras que el cierre en Bucaramanga destacó por una convocatoria que, según la organización, no tenía precedentes en ese escenario.

Un espectáculo de tres horas

La dimensión de Grupo Firme no se explica únicamente por las cifras. Su propuesta en vivo está diseñada como un espectáculo de gran formato de aproximadamente tres horas, con grandes éxitos, canciones de despecho, momentos de celebración, cambios de vestuario, luces, efectos especiales y fuegos artificiales.



El repertorio transita entre el amor, el desamor y las llamadas canciones “migajeras”, generando diferentes atmósferas durante la noche y conectando con públicos de distintas generaciones. Esta combinación de música, producción y entretenimiento ha permitido que la agrupación mantenga una convocatoria masiva en escenarios de diferentes tamaños y ciudades.

¿Grupo Firme estará en El Campín? // Fotos: AFP/ Alcaldía de Bogotá

El fenómeno comenzó en Bogotá

El crecimiento de Grupo Firme en Colombia ya había quedado demostrado en 2025, cuando la agrupación ofreció dos presentaciones consecutivas en Bogotá, ambas con entradas agotadas. Cada concierto reunió aproximadamente 45.000 personas y los boletos se agotaron en menos de dos horas.

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Así, el fenómeno que inicialmente tuvo a Bogotá como epicentro se extendió en 2026 hacia otras regiones del territorio nacional, hasta superar las 346.000 personas en 11 presentaciones.