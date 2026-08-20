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¿De qué trata la "Universidad del Perreo" que anunció Wisin en sus redes sociales?

La institución ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva de 15 días.

Wisin
Wisin //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El reguetonero puertorriqueño Wisin, conocido como ‘El Sobreviviente’ del reguetón, anunció este martes con "mucho orgullo y compromiso" la creación de la Universidad Del Perreo (UDP).

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"Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)", expresó el artista en sus redes sociales.

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"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", añadió Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante.

265819_Wisin. Foto: AFP
Wisin. Foto: AFP

Asimismo, el intérprete de éxitos como ‘Pegao’, ‘Rakata’, ‘Pam Pam’, ‘Paleta’, ‘Sexy Movimiento’ o ‘Mírala Bien’ indicó que la misión es darle al reguetón "el rigor y el lugar de respeto que se merece" y ampliará más información próximamente.

La institución ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva de 15 días.

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El reguetón pasó de ser un género censurado en Puerto Rico en sus inicios desde finales de los años ochenta, a dominar la música mundial gracias a colaboraciones entre destacados artistas y fusiones con otros géneros.

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