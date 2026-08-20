Ridley Scott explora la condición humana en "La Guerra de los Últimos"

“Siempre estoy buscando algo que no haya hecho antes”, declara con firmeza el legendario realizador Ridley Scott al referirse a su más reciente proyecto cinematográfico, LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS. Producida y dirigida por el visionario cineasta tras concluir Gladiador II, la película llega a las salas de cine de todo el país este 27 de agosto bajo el sello de 20th Century Studios. Se trata de un apasionante thriller épico ambientado en un entorno devastado donde sobrevivir es un instinto natural, pero conservar la humanidad representa una verdadera elección.

La trama traslada a un despiadado mundo postapocalíptico para seguir la historia de Hig (interpretado por Jacob Elordi), un joven piloto que ha construido un refugio aislado e ingenioso junto a Bangley (Josh Brolin), un experimentado militar experto en tácticas de supervivencia. La precaria estabilidad de esta convivencia da un giro radical cuando una misteriosa e inesperada transmisión de radio impulsa a Hig a abandonar la seguridad de su hogar y adentrarse en lo desconocido, motivado por la búsqueda de la esperanza y la fe en la humanidad.

La génesis del proyecto se remonta a 2012 con la publicación del bestseller de Peter Heller, “La constelación del perro”. El guionista Mark L. Smith (El renacido) adaptó la obra aportando su propia maestría visual y un enfoque cargado de dimensión humana. El guion cautivó de inmediato a Scott, quien se sintió atraído por una narrativa alejada de los cliché tradicionales sobre el fin del mundo.

Scott concibe la historia como una auténtica parábola sobre la soledad y la reconexión con el entorno natural. Además, destaca la dinámica entre Elordi y Brolin, una singular «pareja dispareja» que añade matices de humor y complicidad en medio del drama.



Con un elenco estelar que incluye a Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney, LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS promete ser un evento cinematográfico imperdible este 27 de agosto, exclusivamente en cines.