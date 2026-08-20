"Carita Feliz": Myke Towers transforma las emociones ocultas en una nueva canción

El artista puertorriqueño Myke Towers presenta ‘Carita Feliz’, su nuevo sencillo bajo el sello Warner Music Latina, una propuesta de reguetón melódico que explora las emociones que pueden esconderse detrás de una sonrisa. La canción invita a reflexionar sobre la diferencia entre la imagen que una persona muestra al mundo y aquello que realmente experimenta en su interior.

El lanzamiento está acompañado por un cortometraje cinematográfico protagonizado por la actriz española Clara Galle, producción que amplía el concepto de la canción y representa visualmente temas como la soledad, la conexión emocional y el alivio que puede generar encontrar a alguien dispuesto a escuchar.

“Hay días buenos y días que no son tan buenos. Y también está bien no sentirse bien. Cuando necesites a alguien, ven a buscarme”, expresó Myke Towers al referirse al mensaje detrás de ‘Carita Feliz’, una producción que se aleja de las apariencias para poner en primer plano la importancia de reconocer y expresar las emociones.

Myke Towers. Foto: AFP

Un lanzamiento que conecta música y emociones

Con ‘Carita Feliz’, Myke Towers apuesta por una faceta más emotiva de su propuesta musical. El sencillo aborda una realidad cotidiana: no todas las sonrisas representan felicidad y, en ocasiones, detrás de una expresión positiva pueden existir sentimientos que requieren atención y compañía.



El cortometraje con Clara Galle refuerza esta narrativa mediante una historia que complementa el contenido de la canción y permite trasladar su mensaje a un lenguaje audiovisual.

Myke Towers consolida su presencia internacional

El nuevo sencillo llega después de un destacado 2025 para el cantante puertorriqueño. Durante ese año, Myke Towers encabezó los rankings de Mediabase en las categorías Contemporary Spanish y Tropical, además de recibir el Premio Agente de Cambio en Premios Juventud por su trabajo filantrópico a través de la Young Kingz Foundation.

Publicidad

También presentó ‘Island Boyz’, álbum compuesto por 23 canciones y colaboraciones internacionales, y participó en ‘F1: The Album’, donde se convirtió en el único artista latino incluido en el soundtrack oficial de la película.

Actualmente, Myke Towers supera los 42 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidando su alcance dentro de la música latina a nivel internacional. Con ‘Carita Feliz’, el artista suma una nueva pieza a su trayectoria y propone mirar más allá de las apariencias para reconocer las emociones que también pueden esconderse detrás de una sonrisa.