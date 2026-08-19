Crean festival con varios artistas para recoger fondos para damnificados por terremoto

Más de 50 artistas, gestores culturales y tres escenarios de Bogotá se unirán del jueves 20 al domingo 23 de agosto de 2026 en Juntos x Colombia, un encuentro benéfico creado para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de Tras La Perla, proyecto social liderado por Carlos Vives, busca convertir la música y la cultura en herramientas de solidaridad y recuperación. Los recursos serán destinados al Fondo de Recuperación Cultural, creado para apoyar principalmente a artistas y trabajadores de la cultura que perdieron sus viviendas, espacios de trabajo, instrumentos, equipos o medios de sustento.

El encuentro tendrá como símbolo el blanco y los colores de la bandera colombiana, con una programación que recorrerá tres espacios de la ciudad: Teatro Astor Plaza, Almendra Records y Cumbia House.

Cuatro días de música y solidaridad

La programación comenzará el jueves 20 de agosto en el Teatro Astor Plaza, de 7:00 p. m. a medianoche, con una noche de música en vivo conducida por Alejandro Marín y Carolina Piedrahita. César López, Los Rolling Ruanas, Lunalé, Maca y Gero, María Fuel, Opa!, Samper y Sofía Castro harán parte de la jornada. La entrada tendrá un valor de $50.000.



El viernes 21, Almendra Records recibirá a artistas independientes y emergentes como Alejandro Arón, Christina Charry, Dolores Te Canta, Farid Abauat, More, Nikki Garden, Sebastián Mego, The Dream Sound Machine y Urdaneta. La entrada será de $30.000.

El sábado 22, Cumbia House será escenario de una jornada que combinará música, emprendimiento y conversación. Uno de los momentos centrales será el conversatorio “El papel de la música y los artistas frente a los desastres naturales”, con Adriana Lucía y César López, moderado por Andrés Salazar. También participarán artistas como Gusi, Martina La Peligrosa, Mauricio y Palo de Agua, Olga Lucía Vives y Catalina Palacio. El ingreso tendrá un costo de $100.000.

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El cierre será el domingo 23 en Almendra Records, con un ambiente de bazar, música en vivo, emprendimientos y gastronomía. Ay Amor, Chell, Iván y Sus Bam Band, Lalo Cortés, Selva Volcán y Una Noche en Bogotá, entre otros, participarán en la jornada, cuya entrada costará $30.000.

Gusi Foto: Paola España Comunicaciones

Un fondo para la recuperación cultural

El 100 % de la recaudación será destinado al Fondo de Recuperación Cultural. Bajo el principio de “Artistas x Artistas”, la primera prioridad será atender a quienes hayan perdido bienes esenciales para continuar con su actividad.

Las donaciones también podrán respaldar espacios culturales afectados, como salas, estudios y escenarios, además de proyectos culturales e iniciativas comunitarias de reconstrucción.

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Los aportes se centralizarán en traslaperla.org/juntosxcolombia/. Allí será posible realizar una donación libre o adquirir entradas. Cada aporte generará un código QR que funcionará como ingreso al evento.

Tras La Perla acompañará la identificación de beneficiarios, la distribución de los recursos y el seguimiento del proceso. Posteriormente se publicará un reporte con las cifras recaudadas, los beneficiarios y el destino de los fondos.