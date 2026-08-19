HYBE, empresa detrás de BTS, dona $1.000 millones para damnificados del terremoto en Colombia

HYBE, la compañía surcoreana de entretenimiento detrás de BTS y otros importantes artistas de K-pop como KATSEYE, anunció la donación de más de US$300.000, equivalente a $1.000 millones de pesos colombianos, para apoyar los esfuerzos de ayuda y recuperación tras el terremoto que afectó al país.

La donación fue realizada a través de HYBE America, en representación de la casa matriz, y será coordinada por la Fundación Ábaco, organización colombiana sin fines de lucro, encargada de canalizar recursos hacia poblaciones afectadas por emergencias y crisis humanitarias.

HYBE aseguró que el dinero estará destinado a atender las necesidades inmediatas de los territorios, además de apoyar los procesos de recuperación a largo plazo en las zonas que fueron golpeadas por el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

La multinacional surcoreana de entretenimiento y música explicó que la donación también responde a los vínculos que ha construido con Colombia, particularmente con Medellín, donde han participado en iniciativas relacionadas con el desarrollo de nuevos talentos musicales.



Entre ellas está Medellín Music Lab, programa liderado por la Alcaldía de Medellín que busca apoyar a artistas emergentes y acercarlos a la industria musical.

Por otra parte, Isaac Lee, presidente y CEO de HYBE America, es colombiano y supervisa las operaciones de la compañía en México, Miami y Medellín, además de otros negocios e inversiones de la empresa en la industria musical.