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Llega el esperado documental 'Ayuno y cenizas’: ¿suerte o destino?

La película continúa la exploración iniciada con Tres lunas nuevas, estrenada en 2025, y vuelve a recorrer rincones apartados e invisibles de la capital para mostrar las ilusiones, conflictos y desengaños de sus jóvenes.

Ayuno y Cenizas.jpg
Ayuno y Cenizas //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

¿Cuánto de una vida depende de las decisiones propias y cuánto está determinado por circunstancias que escapan al control? Esa pregunta atraviesa Ayuno y cenizas, el nuevo documental de Quo Cine, dirigido por Rodrigo Dimaté, que se estrena este 20 de agosto.

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La película sigue a Fabián, Andrés, Dairon y Daisson, cuatro jóvenes que comparten experiencias relacionadas con el consumo de bazuco mientras ensayan y llevan a escena Edipo Rey. En las montañas de Bogotá, la tragedia de Sófocles deja de ser un relato del pasado para convertirse en un espejo de preguntas actuales sobre el destino, la voluntad y la posibilidad de tomar el rumbo de la propia vida.

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Edipo Rey y las decisiones de vida

El documental entrecruza los testimonios de sus protagonistas con los enigmas, oráculos, crímenes y pasiones de la obra clásica. La desgracia de Edipo parte de descubrir que nadie controla por completo la verdad y que el error y la incertidumbre también hacen parte de la existencia.

Desde esa perspectiva, Ayuno y cenizas se aproxima al consumo de drogas y al bazuco sin reducir a sus protagonistas a prejuicios o estigmas. Sus voces, rostros, gestos y espacios cotidianos construyen cuatro retratos íntimos de jóvenes y familias atravesadas por dificultades inesperadas.

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El barrio como protagonista

La ciudad ocupa un lugar central en la propuesta de Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, cineastas de Quo Cine, quienes desde hace más de una década desarrollan procesos de creación con artistas de distintas localidades de Bogotá.

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La película continúa la exploración iniciada con Tres lunas nuevas, estrenada en 2025, y vuelve a recorrer rincones apartados e invisibles de la capital para mostrar las ilusiones, conflictos y desengaños de sus jóvenes.

Con una mezcla de documental, teatro y testimonios, Ayuno y cenizas plantea que nadie está completamente a salvo de un cambio de fortuna. Su pregunta central permanece abierta: ¿la vida está marcada por la suerte y el destino o todavía existe espacio para decidir?

El estreno nacional será en salas de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Tunja, Sogamoso, Yopal, Barranquilla, entre otras ciudades.

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