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Blu Radio  / Entretenimiento  / Más artistas se suman a 'Voces por la Vida', el concierto para recaudar fondos por terremoto

Más artistas se suman a 'Voces por la Vida', el concierto para recaudar fondos por terremoto

Encabezado por Karol G, el evento tendrá artistas de talla internacional para buscar recaudar miles de millones de pesos para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ela Taubert, Maluma y Greeicy
Ela Taubert, Maluma y Greeicy //
Fotos: suministradas
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Tras el terremoto de magnitud de 7,4 del pasado 10 de agosto que ha dejado miles de familias afectadas, la música se unió en pro a las víctimas y damnificados con diversos conciertos benéficos para recaudar fondos para ayudar con la reconstrucción de las zonas afectadas, entre esos, el ‘Voces por la Vida’ que se llevará a cabo el 22 de agosto en el Vive Claro en Bogotá.

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A la cabeza de este concierto se encuentra Karol G con su fundación ‘Con el Cora’, sin embargo, ante la acogida que ha tenido este evento, en redes sociales más artistas anunciaron que se suman a este evento para ayudar a los damnificados con lo mejor saben hacer: música. Entre los nuevos apareció Maluma, quien dará un poco de su reciente ‘Loco x Volver’ ante miles de personas en Bogotá para poner un ‘grano de arena’.

Maluma
Maluma //
Foto: AFP

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Estos son los artistas que se han sumado a ‘Voces por la Vida’

  • Agudelo888.
  • Ela Taubert.
  • Elder Dayán.
  • Greeicy.
  • Karen Lizarazo.
  • Kris R.
  • Laura Maré.
  • Luis Alfonso.
  • Maluma.
  • Manuel Turizo.
  • Mike Bahía.
  • Nanpa Básico.
  • Nico Hernández.
  • Pedro Capó.

No solo Maluma será parte del show con el fin de ayudar, sino que uno de los referentes de la popular Luis Alfonso también dirá presente al lado de artistas de un gran reconocimiento como Manuel Turizo, Kris, Nanpa o Elder Dayán, quienes también han ayudado por su lado con insumos y suministros en las zonas afectadas, por ejemplo, la ‘K’ ha llevado varios camiones al departamento del Chocó.

Mientras que en las voces femeninas de Ela Taubert, Greeicy, Laura Maré y Karen Lizarazo también llegará apoyo. Por ejemplo, la participación de la artista caleña se da en un momento en el que ha expresado públicamente su solidaridad con Colombia. El pasado domingo, durante la primera fecha del Viajando por el Mundo Tropitour de Karol G.

Cartel oficial de voces por la vida.jpg

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Precios de Voces por la Vida

  1. Norte (+9 años): $100.000
  2. Oriental & Occidental (+9 años): $150.000
  3. Preferencial (+9 años): $200.000
  4. VIP (+9 años): $300.000
  5. Sponsors: $1.000.000
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