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Blu Radio  / Entretenimiento  / Fila virtual de BTS en Colombia habría alcanzado la distancia entre Bogotá y Girardot

Fila virtual de BTS en Colombia habría alcanzado la distancia entre Bogotá y Girardot

En menos de tres horas, la agrupación surcoreana agotó alrededor de 70.000 entradas para sus conciertos en Colombia. Lo equivale a un estadio y medio de aforo.

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