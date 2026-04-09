Fila virtual de BTS en Colombia habría alcanzado la distancia entre Bogotá y Girardot

El pasado 7 de abril, BTS arrasó sus dos conciertos en Bogotá para este 2026, que, si bien solo fue la preventa, esta alcanzó una cifra de 70.000 entradas vendidas. Esto demostró el impacto del K-Pop en el país y la fuerza que este género ha tenido en los últimos años en la industria musical.

Pero es que, según cifras oficiales de TickeMaster, en la fila virtul hubo más de 300.000 personas en espera lo que es una extensión estimada de 315 kilómetros, equivalente a la distancia entre Bogotá y Girardot. Demostrando la fuerza de este público y de toda la industria en el país.

Blu Radio - Foto: AFP. Foto: AFP.

"Durante la jornada, alrededor de 152.800 fans intentaron adquirir entradas para la fecha del 2 de octubre, y 145.500 para el 3 de octubre, reflejando el interés por ambos shows en El Estadio El Campín. La magnitud de la demanda superó en 7,5 veces la oferta disponible, con cerca de 90 % del inventario vendido durante esta etapa. Cada fecha contó con aproximadamente 41,000 entradas disponibles", explicaron.

Sin embargo, este alto nivel de demanda también encendió las alertas de ciberseguridad, ya que comenzaron a detectarse múltiples estafas relacionadas con la reventa de boletas, incluso antes de la venta general. Tanto expertos como TicketMaster advirtieron que muchos compradores, especialmente adolescentes, han caído en fraudes al intentar adquirir entradas por canales no oficiales.



Entre las modalidades más comunes están las llamadas “entradas especulativas”, donde vendedores ofrecen boletas que aún no poseen, apostando a conseguirlas después, lo que constituye una práctica fraudulenta.