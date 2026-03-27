Boletas BTS en Bogotá: precios, localidades y lo que debe saber del concierto

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Finalmente, BTS en Bogotá será una realidad en este 2026 y este 27 de marzo se confirmó el show 360 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La visita de la agrupación surcoreana será un hito para el K-Pop en Colombia, abriendo la puerta a que más artistas de talla mundial puedan visitar el país en un futuro no muy lejano.
El 2 y 3 de octubre de 2026, serán los conciertos de esta reconocida agrupación internacional. TicketMaster será la tiquetera oficial de este evento -organizado por Páramo Presenta-. Por eso, conozca todo lo que debe saber tanto en materia de precios, localidades y si ser parte del club de fans le ayudará o no en este proceso de compra.
El Membership BTS es la membresía oficial del fanclub de BTS, conocida como ARMY Membership, y se gestiona principalmente a través de Weverse / Weverse Shop. Básicamente, es una suscripción para fans que da acceso a beneficios exclusivos oficiales del grupo.
"Los fans interesados en acceder a la preventa deberán contar con una ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y completar el registro previo en Weverse, la plataforma mundial de los clubs de fans. Los fans con membresía podrán registrarse para hasta tres ciudades en América Latina y comprar un máximo de cuatro entradas por show", explicaron de TicketMaster.
En este caso, será crucial para acceder a la preventa de compra de boletas en Colombia debido a que solo estará habilitado a aquellos miembros de este grupo desde el 7 de abril a las 10:00 de la mañana, asegurando cupo antes de que salga la venta general del evento.
La preventa de fans será el 7 de abril de a las 10:00 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará tres días después, el 10 también a la misma hora.