Boletas BTS en Bogotá: precios, localidades y lo que debe saber del concierto

Finalmente, BTS en Bogotá será una realidad en este 2026 y este 27 de marzo se confirmó el show 360 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La visita de la agrupación surcoreana será un hito para el K-Pop en Colombia, abriendo la puerta a que más artistas de talla mundial puedan visitar el país en un futuro no muy lejano.

El 2 y 3 de octubre de 2026, serán los conciertos de esta reconocida agrupación internacional. TicketMaster será la tiquetera oficial de este evento -organizado por Páramo Presenta-. Por eso, conozca todo lo que debe saber tanto en materia de precios, localidades y si ser parte del club de fans le ayudará o no en este proceso de compra.

Precios BTS Colombia // Fotos: AFP / Blu Radio

¿Qué es el membership BTS?

El Membership BTS es la membresía oficial del fanclub de BTS, conocida como ARMY Membership, y se gestiona principalmente a través de Weverse / Weverse Shop. Básicamente, es una suscripción para fans que da acceso a beneficios exclusivos oficiales del grupo.

"Los fans interesados en acceder a la preventa deberán contar con una ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) y completar el registro previo en Weverse, la plataforma mundial de los clubs de fans. Los fans con membresía podrán registrarse para hasta tres ciudades en América Latina y comprar un máximo de cuatro entradas por show", explicaron de TicketMaster.



En este caso, será crucial para acceder a la preventa de compra de boletas en Colombia debido a que solo estará habilitado a aquellos miembros de este grupo desde el 7 de abril a las 10:00 de la mañana, asegurando cupo antes de que salga la venta general del evento.

¿Cuándo salen a la venta las boletas de BTS en Bogotá?

La preventa de fans será el 7 de abril de a las 10:00 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará tres días después, el 10 también a la misma hora.

BTS // Foto: AFP

Boletas BTS Bogotá: estos son los precios oficiales

Lista de localidades y precios

Sur Baja — $300.000

Precio: $249.000 Servicio: $51.000

Oriental Norte Baja — $300.000

Precio: $249.000 Servicio: $51.000

Norte Baja — $300.000

Precio: $249.000 Servicio: $51.000

Oriental Sur Alta — $396.000

Precio: $329.000 Servicio: $67.000

Sur Alta — $396.000

Precio: $329.000 Servicio: $67.000

Oriental Norte Alta — $396.000

Precio: $329.000 Servicio: $67.000

Norte Alta — $396.000

Precio: $329.000 Servicio: $67.000

Oriental Alta — $588.000

Precio: $489.000 Servicio: $99.000

Occidental Alta — $661.000

Precio: $549.000 Servicio: $112.000

Oriental Baja — $961.000

Precio: $799.000 Servicio: $162.000

Occidental Baja — $1.009.000

Precio: $839.000 Servicio: $170.000

VIP — $1.081.000

Precio: $899.000 Servicio: $182.000

Paquete VIP + Soundcheck — $2.953.000

Precio: $2.572.100 Servicio: $380.000



Consejos para las boletas BTS en Bogotá