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Blu Radio  / Entretenimiento  / Boletas BTS en Bogotá: precios, localidades y lo que debe saber del concierto

Boletas BTS en Bogotá: precios, localidades y lo que debe saber del concierto

Al fin se revelaron los precios oficiales del concierto de la agrupación surcoreana BTS. Esto es todo lo que debe saber si planea ir a este concierto en Bogotá.

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