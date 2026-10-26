Fonseca conquista Bogotá con más de 30.000 asistentes y da inicio a su gira internacional

Fonseca protagonizó uno de los conciertos más importantes de su trayectoria el sábado 24 de octubre, al reunir a más de 30.000 personas en el Estadio Vive Claro, con boletería agotada. Bajo el nombre “Fonseca en la Casa”, el artista convirtió la capital colombiana en el escenario de una celebración musical que recorrió sus grandes éxitos y abrió una nueva etapa internacional.

“Bogotá, este es el concierto más importante de mi carrera”, fue la frase que resumió el significado de una noche en la que el cantautor compartió con sus seguidores 34 canciones durante casi tres horas de espectáculo.

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Invitados especiales y grandes éxitos

El concierto comenzó con “Antes que el tiempo se vaya”, tema que da nombre a su más reciente álbum y a la gira que recorrerá Latinoamérica y Estados Unidos. La producción incluyó una banda de 12 músicos, pantallas gigantes, luces, bailarines y efectos pirotécnicos.

La velada contó con invitados como Nanpa Básico, con quien interpretó “Paraíso” y “No me resisto”, y Silvestre Dangond, con quien compartió “Cartagena” y “La indiferencia”. También hubo momentos emotivos con el mariachi de Ricardo Torres y el coro CantArte.



Canciones como “Arroyito”, “Hace tiempo” y “Te mando flores” fueron coreadas por miles de asistentes, reafirmando la conexión del artista con varias generaciones.

Fonseca en el Vive Claro // Foto: suministrada

Una nueva etapa internacional

El espectáculo marcó el inicio del “Antes que el tiempo se vaya Tour”, con el que Fonseca llevará su música a nuevos escenarios. Además, su álbum homónimo está nominado al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

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Con este concierto, el ganador de nueve Latin Grammy celebró su historia en la ciudad que lo vio nacer y consolidó su lugar como una de las figuras más representativas de la música latina.