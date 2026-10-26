La Reina del Flow hizo vibrar a miles de fans con concierto inolvidable en Bogotá

Este domingo, 25 de octubre, miles de fanáticos de La Reina del Flow cumplieron un sueño en Bogotá, pues, con un concierto inolvidable, vivieron las canciones de esta telenovela de Caracol Televisión junto a todo el elenco, en un show histórico de una producción que ha conquistado a varios países del mundo.

“Estos conciertos para mí han sido como una recompensa de todo el trabajo que venimos haciendo hace 10 años, lo duro que ha sido, pero lo maravilloso. Esto ha sido como recoger la cosecha, los frutos de ver a la gente en vivo, de conocer de frente a todos esos seguidores que nos han visto a través de la pantalla, pero ahora están aquí con nosotros”, expresó Carolina Ramírez sobre este concierto.

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La gira suma más de 190.000 espectadores en 23 funciones y siete países: España, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, México y Colombia. Una historia que nació en la pantalla y que hoy se canta en vivo de España a Latinoamérica.

Reina del Flow en concierto // Foto: Movistar Arena

“Más allá del fanatismo, La Reina del Flow ofreció un espectáculo de altísimo nivel que merece todo el reconocimiento y la acogida que ha recibido a nivel mundial. La puesta en escena, el repertorio musical, los momentos icónicos y las actuaciones de personajes como Charly y Yeimy, sumados a la presencia de Carolina Ramírez, hicieron de este show una experiencia inolvidable. Cada integrante del elenco demostró su enorme talento, regalando una noche muy especial para quienes han conectado con la historia y vibrado con sus canciones. Sin duda, un espectáculo a la altura del fenómeno que representa la serie”, contó Laura Castillo, una de las asistentes del evento.



La apertura estuvo a cargo de David Palacio, protagonista de La Mujer Prohibida, acompañado por Camila Bordón, quien también hace parte de esa producción. El encuentro entre La Mujer Prohibida y La Reina del Flow, dos universos musicales del catálogo de Caracol Televisión, le dio un valor especial al inicio de la noche.

Su show llegó con una puesta en escena propia y una banda de música en vivo, con trompetas, trombones y tubas que llenaron el Movistar Arena de sonido y dejaron al público con la energía en lo más