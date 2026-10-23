La W Sound, Ozuna y Myke Towers lideran los estrenos musicales de la semana

Esta semana llega con una nueva tanda de lanzamientos que recorren géneros como el trap, el reguetón, el afrobeat, el pop y el vallenato. Entre las novedades se destacan La W Sound de Hades 66, “Te Imagino” de Myke Towers y “Cóbrame Tú” de Nanpa Básico, Kapo y SOG, tres propuestas que llegan con sonidos y conceptos diferentes.

Hades 66 estrenó finalmente su W Sound, un lanzamiento que el artista puertorriqueño celebró rodeado de su equipo y personas cercanas. El cantante compartió imágenes de la celebración, en la que se pudo ver una torta personalizada, decoración especial y varios invitados.

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Con este estreno, Hades 66 continúa sumando música a su carrera y consolidando su presencia dentro de la nueva generación del trap latino, luego de convertirse en uno de los nombres que ha ganado espacio dentro de la escena urbana puertorriqueña.

Por su parte, Myke Towers presenta “Te Imagino”, un sencillo urbano que gira alrededor de un encuentro nocturno marcado por la atracción y la química entre dos personas. La canción incorpora sonidos retro y ritmos inspirados en los años 80, además de una referencia vocal a “Tú Te Imaginas” de De La Ghetto.



El lanzamiento llega en medio de una carrera internacional consolidada para Myke Towers, quien suma 17 canciones que han llegado al número uno de Billboard Latin Airplay y múltiples certificaciones multiplatino.

La superestrella global Ozuna presenta el video oficial de “Vulnerable”, una colaboración con Ñengo Flow y Jory Boy que recupera el sonido del reguetón clásico y lo lleva a un terreno de seducción y picardía.

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Producida por ElCreadorHenry, Legazzy, Yazid y Dynell, la canción combina la voz melódica de Ozuna con el carácter de Ñengo Flow y el sello vocal de Jory Boy. La propuesta invita al perreo y gira alrededor de la atracción y el coqueteo.

Otros estrenos de la semana

Amy Winehouse – celebración de los 20 años de Back to Black: Mark Ronson, Salaam Remi y la Amy Winehouse Band se reunieron en The Roundhouse, en Londres, para conmemorar las dos décadas del emblemático álbum, con participaciones de artistas como Jorja Smith, Jessie Reyez, Corinne Bailey Rae, Yebba y FLO.

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Nanpa Básico, Kapo y SOG – “Cóbrame tú”: una historia de atracción y coqueteo construida alrededor de la idea de una deuda amorosa. La canción mezcla elementos urbanos con una letra romántica y una propuesta pensada para conectar con el público de ambos artistas.

Paulo Londra – “entre CIELOS”: reúne diez composiciones que exploran distintos géneros y recursos musicales. La base urbana característica de Londra convive con referencias al pop de los años 2000, la bachata, el merengue y el indie rock. El álbum propone un recorrido por diferentes registros emocionales y una experiencia de escucha de principio a fin.

Quevedo y La Pantera – “DOGGY”: colaboración entre dos artistas canarios que conecta a una de las figuras de la nueva generación española con Quevedo, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana en ese país.

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Farruko, Tito El Bambino, Ñengo Flow y Wow Popy – “Durazelle”: colaboración que reúne a tres referentes del movimiento urbano puertorriqueño de distintas generaciones como parte de Mundial, el nuevo álbum de Wow Popy.

Carlos Rivera - "Las vidas que tú quieras": una versión acústica de “Las Vidas Que Tú Quieras”, canción de álbum de estudio su más reciente, ¡VIDA MÉXICO!, que ya supera los 10 millones de reproducciones combinadas y se ha convertido en una de las favoritas de sus fans.

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Miguel Bueno y Luis Alfonso presentan “Culpables”: Los artistas unen sus voces en una canción que fusiona la música popular colombiana con sonidos mexicanos para abordar el despecho y las relaciones fallidas. La colaboración, conocida en redes sociales como MIGUEFONSO, marca una nueva exploración musical para Miguel Bueno, quien alcanzó reconocimiento internacional con “Solcito”, junto a Juan Duque.

TINI presenta FUTTTURA LIVE: La cantante argentina lanzó su segundo álbum en vivo, que recoge la esencia de su gira internacional FUTTTURA y recorre distintas etapas de su trayectoria, desde Violetta hasta su etapa actual. La producción incluye un medley de “La Loto” y “Muñecas”, acompañado de un video en vivo que destaca su puesta en escena. La gira continuará por Latinoamérica y llegará a España en 2027.

Chino y Nacho – RADIO VENEZUELA: FRESCO: segunda entrega del proyecto que ahora pone el foco en las nuevas generaciones de artistas venezolanos y en los sonidos contemporáneos del país.

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Paola Jara y Lauta – “Todo lo que está bien”: colaboración que lleva a la artista colombiana hacia una cumbia fresca y bailable para hablar de esas personas que llegan a la vida para sumar y transformar los días.

Jombriel y Jøtta – “HIDRÁTATE”: sencillo de reguetón que combina fiesta, coqueteo y una energía pensada para la noche.

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Al2 El Aldeano – “Castrao”: el rapero cubano presenta una canción de barras directas en la que aborda la autenticidad, los privilegios y las diferencias sociales.

El Shadow y Osman – “Hechizo”: colaboración de afrobeat latino que conecta las influencias musicales de Cuba y Colombia.

Miguel Morales – Es Leyenda: álbum con el que el cantante vallenato celebra 40 años de trayectoria y reúne diferentes colaboraciones dentro del género.

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Penelope Robin – “Pescadora”: primer adelanto de su EP debut El Chihuahua Siempre Ladra, previsto para noviembre. La canción habla de recuperar el amor propio después de una relación.

Lokillo – “Ahora Sí”: el comediante convierte en canción la promesa de dejar atrás la soltería y encontrar una relación auténtica, con humor y ritmo.

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El Redcode y Gabylonia – “Doctrina”: cuarto corte de AMÉN, próximo álbum de El Redcode, con una propuesta de rap que cuestiona la falsedad y el oportunismo.

Denka y Fifty – “OTRO”: canción que mezcla afrobeat y sonidos caribeños para hablar de alguien que no se decide por una persona, pero tampoco la deja ir.

ARMENDARIS – Síndrome de Amor Postraumático: álbum conceptual de siete canciones que recorre diferentes etapas emocionales de una relación, desde el deseo hasta el desencanto.

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ÄSTRA – “Ghost in My Daydream”: canción y video que presentan el universo de Of Ghosts & Circuits, segundo álbum de la banda alternativa de California, con una historia audiovisual ambientada en un mundo retrofuturista.

Mylan – “Calma”: sencillo que continúa la narrativa iniciada con “Así Soy Yo” y plantea una reflexión sobre avanzar sin compararse con los demás.