Giro en caso de frambuesas con talio: denuncian a Juan de Bedout por muerte de su exesposa

Un nuevo giro judicial se registró en la investigación por los casos de envenenamiento con talio en Bogotá. De acuerdo con información conocida por Blu Radio, y revelada en primicia por la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, la familia de Alicia Graham radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juan de Bedout Vargas por su presunta responsabilidad en el homicidio de quien fuera su esposa, ocurrido el 17 de agosto de 2021.



¿Por qué denunciaron a Juan de Bedout por la muerte de Alicia Graham?

La acción judicial fue presentada a través del abogado penalista David Espinosa Acuña y vincula a De Bedout Vargas —padre de una de las menores que falleció posteriormente tras ingerir frambuesas contaminadas con talio en su residencia— con una presunta intoxicación progresiva y sistemática contra su entonces cónyuge.

Según se lee en el texto de la denuncia conocido por los medios, el trabajo investigativo de los denunciantes permitió inferir que De Bedout estaría relacionado tanto con el presunto envenenamiento como con la manipulación para encubrir las verdaderas causas del deceso. Durante años, el fallecimiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá fue presentado como una muerte natural derivada de un cáncer terminal, lo que llevó a que el cuerpo fuera cremado sin que las autoridades adelantaran necropsia o pesquisas judiciales.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento Foto: ImageFx

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Un fiscal de la Unidad de Vida asumió el expediente para determinar si el ciudadano tuvo participación en estos hechos, que anteceden a la investigación contra Zulma Guzmán Castro, mujer que sostuvo una relación extramatrimonial con De Bedout y permanece detenida en Londres a la espera de extradición por el envío de las frutas envenenadas.



¿Cuáles son las pruebas de la familia de Alicia Graham contra Juan de Bedout?

El acervo probatorio entregado a la Fiscalía incluye documentos médicos, entrevistas, chats y audios que cuestionan el manejo clínico del caso previo al deceso de Graham.

De acuerdo con el documento radicado por la defensa de las víctimas, los elementos recolectados se centran en los siguientes hallazgos técnicos: el resultado de laboratorio oculto y cambio de especialista.



Y es que una muestra de orina analizada por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021 arrojó una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio, nivel considerado por expertos como de alta toxicidad. Aunque el reporte fue enviado a la clínica el 14 de agosto, tres días antes del fallecimiento, no figura en la historia clínica entregada a los familiares.

Además, registros de conversaciones por chat entre Juan de Bedout y personal médico muestran que el hombre solicitó relevar a la doctora internista que había ordenado las pruebas toxicológicas el 1 de agosto, argumentando que la profesional insistía en "seguir con la teoría del talio". Tras el cambio de médico tratante, la paciente falleció días después.

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Con la radicación formal de esta denuncia, Juan de Bedout pasa de figurar exclusivamente en calidad de víctima en el expediente de las menores a ser sujeto de investigación penal por parte de la Fiscalía. Entre tanto, el proceso de imputación de cargos en el caso de Zulma Guzmán en Colombia fue aplazado hasta 2027.