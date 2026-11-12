Hallan sin vida a joven de 28 años que había desaparecido en la represa de Betania, Huila

Tras cuatro días de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Daniel Alberto Arce, de 28 años, quien desapareció el pasado 8 de noviembre

aguas de la represa de Betania, en el departamento del Huila. El joven había asistido a una celebración de cumpleaños en el embalse y, en medio de la reunión, se lanzó al agua desde un pontón, pero no volvió a salir a la superficie.

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Su cuerpo fue localizado cerca del condominio Santa Helena, mediante labores de búsqueda apoyadas con drones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, en coordinación con organismos de socorro y autoridades de Yaguará.

“En cuanto al caso del joven desaparecido días atrás en el embalse de Betania, esta oficina y la Gobernación del Huila brindaron apoyo complementario a través de unidades de la Defensa Civil y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, que se desplazaron hasta la zona. El reporte oficial de los organismos de socorro, durante la jornada de hoy, es que fue encontrado un cuerpo en el área del embalse”, señaló Jorge Leonardo Chaparro, jefe encargado de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila.



Se adelantan investigaciones

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven y determinar si se trató de un accidente o de un hecho violento. Entretanto, el CTI de la Fiscalía realiza los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo.

