“Digan la verdad”: familia de desaparecido en represa de Betania, Huila, pide esclarecer lo ocurrido

La familia de Daniel Alberto Arce López, de 28 años, busca establecer qué ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre y pide a las autoridades avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer lo que le ocurrió al joven tras asistir a una celebración en un pontón de la Marina Brasil, en el embalse de Betania, ubicado en el municipio de Yaguará, Huila.

Según relató Natalia Herrera Arce, prima de Daniel, a Blu Radio, el joven salió el sábado a encontrarse con su mejor amigo, Santiago Plazas, para intercambiar unos medicamentos. Sin embargo, a las 6 de la tarde perdieron comunicación con él, tras decirle a su novia que se dirigía a Yaguará.

Daniel Alberto Arce López, desaparecido en represa de Betania. Suministrada.

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Durante la noche, Daniel habría asistido al cumpleaños del hijo de una mujer conocida por la familia, identificada por Natalia como Paula, quien, según su testimonio, mantenía una relación sentimental con Santiago Plazas y, en el pasado, con un primo de la familia que falleció años atrás. De acuerdo con el relato de la familia, en la celebración también se encontraban alrededor de 30 personas, la mayoría menores de edad, a excepción de Daniel, Santiago, el capitán y Paula.

Uno de los momentos que más interrogantes le generó a la familia ocurrió hacia la 1:49 de la madrugada, cuando Santiago llamó a la novia de Daniel para preguntarle si el joven ya había llegado a casa. Durante esa conversación, el mejor amigo le dijo que Daniel se había marchado en un taxi y posteriormente aseguró que estaba recibiendo una llamada del joven, a pesar de que su novia le dijo que no le entraban los mensajes.



“A las 2 de la mañana, mis tíos nos cuentan que Santiago y Paula llegaron a la casa de mis tíos a decirles que Daniel se había ahogado, pero no dijeron nada más, no dijeron cómo, simplemente que Daniel se había ahogado, que él se había tirado del pontón y ya. No quisieron dar más información, no dijeron absolutamente nada más, cuando llegaron al otro día a la represa, había mil versiones”, aseguró Natalia.

Con el paso de las horas, la familia conoció diferentes versiones sobre la desaparición y algunos testimonios apuntaban a que Daniel se había lanzado voluntariamente al agua, mientras otros mencionaban una posible discusión entre Santiago y el capitán de la embarcación, así como un presunto empujón al joven. No obstante, estas circunstancias no han sido esclarecidas y la familia está a la espera de que las autoridades las verifiquen.

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La familia de Daniel también manifestó su preocupación por la falta de respuestas y pidió que se revisen las cámaras de seguridad del lugar, se escuche a quienes estuvieron en la celebración y se establezca lo que en realidad sucedió.

Daniel Alberto Arce López, desaparecido en embalse de Betania, ubicado en el municipio de Yaguará, Huila. Suministrada.

La familia ya completa tres días de búsqueda en la represa de Betania con el acompañamiento de los bomberos. Afirma que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía y les pide a quienes estuvieron con Daniel la madrugada del 7 de noviembre que cuenten lo que le ocurrió.

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“Que digan la verdad, es lo único que le pedimos, que por favor a la Policía que investigue, que no dejen esto así, que por favor revisen las cámaras del lugar [...] Solamente le pedimos a Santiago y a Paula que hablen, que por favor sean sinceros con lo que pasó”, pidió su prima.

La familia continúa a la espera de respuestas sobre el paradero de Daniel y solicita que se esclarezcan las circunstancias de su desaparición.