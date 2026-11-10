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Blu Radio  / Nación  / Icfes tiene nueva directora encargada tras salida de Elizabeth Blandón

Icfes tiene nueva directora encargada tras salida de Elizabeth Blandón

El Icfes anunció la llegada de una nueva directora encargada, luego de que el Gobierno declarara insubsistente a Elizabeth Blandón, quien estuvo al frente de la entidad desde agosto de 2023 y trabajó hasta el pasado 9 de noviembre.

Maribel Castro, nueva directora encargada del Icfes.
Maribel Castro, nueva directora encargada del Icfes.
Suministrada.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

A través de sus redes sociales, el Icfes le dio la bienvenida a la doctora Maribel Castro, quien asumirá la dirección encargada del instituto. De acuerdo con la información publicada por la entidad, actualmente se desempeña como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación Nacional.

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La nueva directora encargada llega al instituto después de la salida de Elizabeth Blandón, cuyo nombramiento se había producido durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Blandón permaneció poco más de tres años en el cargo y su salida se conoció este 10 de noviembre.

Pruebas Icfes.jpg
Pruebas Icfes
Foto: Icfes Twitter

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La designación de Castro fue acompañada de un acto de posesión ante el Ministerio de Educación Nacional, según las imágenes divulgadas por el instituto.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre las razones que llevaron a la declaratoria de insubsistencia de Blandón ni se ha informado si la nueva directora encargada permanecerá definitivamente en el cargo o si el Gobierno adelantará un nombramiento en propiedad.

Recordemos que el Icfes es la entidad responsable de desarrollar y aplicar evaluaciones educativas en Colombia, entre ellas las pruebas Saber 11, Saber Pro y Saber TyT, utilizadas para medir los resultados de los estudiantes en los diferentes niveles de formación.

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