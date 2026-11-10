Invertirán $127.873 millones en vía que conecta a Orocué con Casanare

Un proyecto de pavimentación con una inversión de 127.873 millones de pesos, provenientes de recursos de regalías, tiene previsto intervenir 15 kilómetros del cruce de Guanapalo del municipio de Orocué, en Casanare, vía que lleva más de cinco décadas esperando su adecuación.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, tiene proyectado que esté terminada antes de finalizar 2028.

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Sin embargo, uno de los principales obstáculos para desarrollar esta obra es que buena parte del recorrido atraviesa zonas de sabana inundable, por lo que será necesario construir un terraplén elevado que permita mantener la carretera en condiciones de transitabilidad durante las temporadas de lluvia. Sin mencionar los costos que representa transportar los materiales de base y subbase desde otros puntos de la región.

El proyecto tendrá en cuenta la construcción de 53 alcantarillas nuevas y 2 alcantarillas de cajón, que permitirán manejar el paso del agua y reducir las inundaciones que se presentan durante el invierno.



Una conexión importante para el comercio y las comunidades

La carretera es utilizada por transportadores, comerciantes y productores que movilizan ganado, arroz, maíz, yuca, palma, pescado y otros productos de la región. Además, funciona como un corredor para el traslado de medicamentos, alimentos y otros insumos que, posteriormente, continúan su recorrido por el río Meta hacia poblaciones de Meta y Vichada.

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Vía que conecta a Orocué con Casanare. Suministrada.

Vía Orocué- Casanare. Suministrada.

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La intervención también contempla beneficios para las comunidades indígenas del resguardo El Duya y para las actividades económicas relacionadas con el campo y la industria de hidrocarburos.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, señaló que el proyecto traer “mejores oportunidades para nuestros campesinos, impulsar el desarrollo agroindustrial y empresarial, [fortaleciendo] el turismo y la hotelería”.

Un municipio turístico

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La carretera también representa una conexión importante para el turismo de Orocué, un municipio que cuenta con atractivos naturales como las sabanas inundables, los humedales, el río Meta y el Bioparque Wisirare. Incluida la Casa Museo de José Eustasio Rivera, autor que se inspiró en este territorio para escribir La Vorágine.

Las condiciones de acceso han sido una de las dificultades para quienes desean visitar estos lugares, por lo que la pavimentación busca facilitar el desplazamiento de turistas, investigadores y habitantes de otros municipios.

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Con un plazo estimado de 2 años, el proyecto busca resolver una de las dificultades históricas de conectividad de Orocué y mejorar las condiciones de transporte para quienes dependen de este corredor en sus actividades cotidianas.