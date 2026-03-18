En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La carretera roja: la innovadora señalización que reduce accidentes y protege vidas

La carretera roja: la innovadora señalización que reduce accidentes y protege vidas

Una carretera completamente pintada de rojo resulta poco habitual y ha despertado gran interés entre conductores y especialistas en seguridad vial; esta es la razón de su inusual color.

Publicidad

Publicidad

Publicidad