La carretera roja: la innovadora señalización que reduce accidentes y protege vidas

Las señales de tránsito más comunes incluyen líneas blancas que delimitan carriles, franjas amarillas que advierten peligros o cruces peatonales que indican dónde detenerse. Cada color y símbolo cumple un propósito claro para mantener el orden y la seguridad vial.

Sin embargo, una carretera completamente pintada de rojo resulta poco habitual y ha despertado gran interés entre conductores y especialistas en seguridad vial.



¿Por qué pintaron de rojo una carretera?

El color rojo no se utiliza de manera decorativa, sino como una señal visual potente destinada a captar la atención del conductor de inmediato. Esta pintura en el pavimento busca:



Alertar instintivamente a los conductores sobre zonas con alta probabilidad de cruce de animales silvestres.

Inducir una reducción natural de la velocidad sin la necesidad de topes o barreras físicas.

Disminuir accidentes en tramos con historial de colisiones entre vehículos y fauna local, como ciervos, jabalíes o grandes felinos.

Además, la superficie pintada de rojo cuenta con una textura ligeramente elevada que refuerza la señal y genera una respuesta física en los conductores, alentándolos a disminuir la velocidad automáticamente.



Ubicación y características de la carretera roja

Esta innovadora carretera se encuentra en el estado de Madhya Pradesh, India, y forma parte de la autopista NH-45, que conecta las ciudades de Bhopal y Jabalpur. Esta vía atraviesa la Reserva de Tigres Veerangana Durgavati, un área protegida donde además de tigres habitan leopardos, osos y perros salvajes. Durante años, los atropellos de estos animales en la carretera fueron un problema recurrente.

La solución implementada consiste en un tramo de dos kilómetros cubierto con una capa termoplástica roja de aproximadamente cinco milímetros de grosor sobre el asfalto. Esta capa roja actúa como una alerta visual inmediata para los conductores, señalando que están entrando en una zona sensible para la fauna.

La carretera se distingue por amplias franjas y cuadros pintados de rojo intenso que cubren gran parte del asfalto en ambos carriles, generando un contraste muy marcado con las líneas blancas que delimitan los carriles y los bordes de seguridad pintados de amarillo y negro. Esta combinación de colores y texturas convierte a la carretera en una señal única y muy visible para los conductores.



Conservación y seguridad en la vía

Este proyecto es parte de una iniciativa mayor que cubre casi 12 kilómetros dentro de la reserva. A lo largo de este corredor, se han construido 25 pasos inferiores para animales en rutas habituales de desplazamiento. Además, se instalaron vallas metálicas a ambos lados de la autopista para evitar que los animales accedan directamente a la calzada y guiarlos hacia esos pasos seguros.



Cámaras instaladas en la zona han confirmado que muchos animales ya utilizan estos túneles para cruzar el bosque sin riesgo. La combinación de la señalización roja y las infraestructuras para la fauna está logrando que los vehículos reduzcan la velocidad, ayudando a prevenir atropellos. A menor velocidad, la distancia de frenado disminuye, lo que puede marcar la diferencia entre ver a tiempo a un animal y atropellarlo.

La capa roja termoplástica tiene otras ventajas importantes: no altera la estructura ni el drenaje de la carretera, produce menos ruido que las bandas sonoras tradicionales y puede retirarse con relativa facilidad si en el futuro se decide modificar el diseño.

Este tipo de solución también sería muy útil en países como España, donde cada año se registran más de 30.000 accidentes por atropellos de fauna, principalmente con jabalíes, corzos o ciervos en zonas de montaña y parques naturales, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Un simple cambio visual en el asfalto podría ayudar a que muchos conductores reduzcan la velocidad justo donde más se necesita.