Arroz, papa, frutas y leche, entre los productos amenazados por fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño y los problemas climáticos en Colombia tienen en alerta a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que, según su presidente, Jorge Bedoya, podría afectar no solo a los comerciantes, sino a miles de familias por un posible incremento en la canasta debido al problema que podría ser cosechar o producir productos como el arroz, papa, fruta, leche, entre otros.

Y es que advirtió que el fenómeno de El Niño podría afectar las próximas cosechas y llevar a algunos productores a tomar decisiones sobre las siembras previstas para el primer semestre del próximo año, por lo que se necesita un apoyo del Gobierno para los comerciantes y productores que permiten enfrentar esta emergencia.

"Se ve con preocupación lo que está pasando con varios ríos en nuestro país, y esto puede afectar no solamente las cosechas que vienen en camino, sino también las decisiones de siembra, en particular de algunos cultivos de ciclo corto que que arrojarían producción en el primer semestre del año entrante. De tal manera que además de las afectaciones que ya se vieron en el Tolima, como usted lo está mencionando, en Boyacá, pues sí hay una preocupación y una alerta general en todo el sector agropecuario", puntualizó en diálogo con Recap de Blu Radio.

FOTO: Mercado de frutas y verduras en Bucaramanga- Blu Radio

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es el arrocero. De acuerdo con Bedoya, las áreas sembradas de arroz ya venían reduciéndose después de las dificultades registradas a comienzos de año y ahora los productores enfrentan nuevas incertidumbres por las condiciones climáticas.



El presidente de la SAC puso como ejemplo la situación del Tolima, donde los problemas de disponibilidad de agua afectan los distritos de riego. “Los distritos de riego que son unos chorritos que dan pena”, afirmó al referirse a las dificultades que enfrentan los productores para garantizar el recurso necesario para sus cultivos.

"En actividades de las pecuarias, las que tienen mayor preocupación, por lo menos desde mi óptica, es la ganadería de leche, la ganadería carne, y la piscicultura, porque afortunadamente la avicultura y la porcicultura tienen procesos que les permite ser mucho más eficientes en el uso del recurso hídrico, y sus materias primas vienen de los Estados Unidos y se han visto de alguna manera compensadas por una menor tasa de cambio", añadió.