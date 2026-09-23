Aprobado en primer debate el presupuesto de 2027: las proposiciones se podrán debatir en plenaria

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2027. La votación fue de 56 votos por el sí y 11 por el no.

De ese monto, 155 billones de pesos están destinados al pago de la deuda pública. Otros 86,9 billones corresponden a inversión, mientras que 393 billones de pesos serán destinados a los gastos de funcionamiento del Estado.

Durante la discusión, varios congresistas presentaron más de 600 proposiciones para modificar la distribución de los recursos destinados a diferentes sectores. Sin embargo, estas propuestas quedaron como constancias y podrán ser discutidas nuevamente durante el segundo debate, que se realizará en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Esto significa que todavía pueden presentarse cambios, recortes o aumentos en algunos sectores del presupuesto antes de su aprobación definitiva. El monto, cuyo techo fue aprobado el 14 de septiembre, es de 634,9 billones de pesos.



Dinero colombiano, pesos colombianos Foto: Blu Radio

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto y explicó que las restricciones presupuestales están relacionadas con la situación fiscal recibida por el actual Gobierno. También agradeció la voluntad política de los congresistas que respaldaron el texto que presentó el gobierno.

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"Este es un presupuesto muy difícil, se necesitaba mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran, porque tiene unos costos políticos que ustedes están asumiendo. Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria y nos hayan apoyado en esta iniciativa”, expresó Gómez Martínez.

El funcionario ha explicado que las prioridades cambiaron debido a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Inicialmente el Gobierno había contemplado un plan de austeridad para enfrentar las restricciones fiscales. Sin embargo, la emergencia provocada por el desastre natural obligó a revisar esa estrategia y a modificar las prioridades del gasto.

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Con la aprobación en primer debate, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 continuará ahora su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, hasta a más tardar el 20 de octubre.