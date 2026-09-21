Debate del Presupuesto de 2027 sigue estancado por falta de acuerdo sobre redistribución

El debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa estancado en el Congreso ante la falta de un acuerdo sobre los ajustes que tendría el proyecto. El Gobierno nacional no avaló ninguna de las proposiciones presentadas por los congresistas para modificar la distribución de los recursos.

Los coordinadores ponentes se reunieron en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para analizar el proyecto, aunque el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, no participó en el encuentro debido a que se encontraba en un consejo de ministros.

Pero, aunque no estaba el jefe de la cartera económica, en medio de las discusiones se conoció la que sería la propuesta del Gobierno para modificar algunos componentes del presupuesto. De acuerdo con el representante a la Cámara John Edgard Pérez, el Ejecutivo plantea un ajuste de solo $3 billones.

La propuesta contempla trasladar $2 billones del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud y recortar $1 billón del servicio de la deuda. De este último monto, $300.000 millones serían destinados al Ministerio de Defensa, mientras que los $700.000 millones restantes se distribuirían entre el Ministerio de Vivienda, Invías y el Ministerio del Deporte.



La controversia de la JEP

Entre las proposiciones presentadas hay dos del representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien anunció la presentación de dos proposiciones para recortar $100.000 millones del presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El objetivo de Tovar Vélez es que $70.000 millones se destinen a programas de habitabilidad para víctimas en zonas rurales y otros $30.000 millones se asignen a la Unidad para las Víctimas.

615 proposiciones en discusión

El monto del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado por $634,9 billones. Ese es el techo, pero la distribución se quedaría como la tiene el Gobierno, a menos que algo extraordinario ocurra.

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En total fueron radicadas 615 proposiciones, correspondientes a intentos de modificación de diferentes componentes del texto, principalmente para redistribuir recursos entre entidades y cambiar su destinación entre ministerios. Sin embargo, aquí la situación se parece a la frase de una canción: “no hay cama pa’ tanta gente”. Esta vez sería: no hay plata para tantas entidades, o al menos no en los montos que quieren.

La controversia, de acuerdo con lo planteado durante el debate, va más allá de lo político y está relacionada con la situación fiscal del país, que ha limitado los recursos disponibles para distintas entidades frente a las necesidades que deben atender.

Si el Gobierno mantiene su decisión de no acoger las proposiciones presentadas por los congresistas, los integrantes de las comisiones económicas aprobarían e