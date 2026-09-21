Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 21 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima realizó este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima fue el XXXX, de la serie XXX, correspondiente a un premio de $3.000 millones.

Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo entrega diferentes premios secos. Estos son los números y series ganadoras:

Los jugadores deben comparar estos resultados con la información registrada en su billete y revisar la imagen oficial del sorteo 4188 para confirmar si obtuvieron alguno de los premios.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000. Puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos distribuidos en diferentes zonas del país, entre ellas Efecty, Gelsa y Codesa.

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora que vendió el número ganador. La información correspondiente aparece en el billete.

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Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Para premios inferiores a $5 millones, se deben diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

En premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, el ganador debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el de verificación de datos. También debe presentar el RUT y una certificación de cuenta bancaria, ya que estos premios son pagados mediante transferencia bancaria.