Resultado Lotería del Tolima del lunes 14 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima realiza este lunes 14 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los apostadores participan por un premio mayor de $3.000 millones y otros premios distribuidos mediante los secos.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 14 de septiembre de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

El premio mayor corresponde a $3.000 millones.

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una. Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana, así como en más de 10.000 puntos distribuidos en el país en zonas de Efecty, Gelsa y Codesa.

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La lotería juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora. La transmisión en vivo puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y de la página de Facebook de la Lotería del Tolima.

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Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entrega diferentes premios secos. Los apostadores pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de estos premios.

También se debe publicar la imagen oficial correspondiente al resultado del sorteo xxxx. Esta permite comparar los datos del billete con los resultados anunciados y confirmar si existe algún premio.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para reclamar un premio de la Lotería del Tolima, se debe presentar el billete o la fracción, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la entidad o en la agencia distribuidora que vendió el número ganador. Esta información aparece en el billete.

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Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora.

Para premios inferiores a $5 millones, el ganador debe diligenciar sus datos personales al respaldo del billete y presentar una copia de la cédula de ciudadanía.

En el caso de premios superiores a $5 millones, además del billete y la cédula, se deben diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. También es necesario presentar el RUT y una certificación de cuenta bancaria, debido a que la Lotería del Tolima realiza estos pagos únicamente mediante transferencia bancaria.